Казань вошла в тройку лидеров по объёмам наружной рекламы

В 2024 году Казань заняла третье место среди российских городов-миллионников по объёмам наружной рекламы, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления наружной рекламы Аскар Багаутдинов.

За последние 10 лет рынок наружной рекламы в столице Татарстана вырос в 3,5 раза. «Это подтверждает статус Казани как привлекательного города для бизнеса и жизни», — отметил Багаутдинов.

Сейчас в городе действует 1304 разрешения на рекламные конструкции. Основные форматы — еврощиты и остановочные павильоны. Также работает 19 цифровых экранов, а до конца года планируется установить ещё семь.

«Цифровые носители постепенно заменяют статичные рекламные поверхности на существующих конструкциях», — добавил представитель управления.