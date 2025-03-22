Казань вошла в тройку лидеров по скидкам на вторичное жилье

Средний размер скидок при продаже вторичного жилья в России в первой половине марта достиг рекордных 6,1%. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на данные компании «Этажи». Казань заняла третье место среди крупнейших городов страны по уровню дисконта, уступив только Красноярску и Москве.

По словам ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, средний дисконт в Казани составил 6,7% от начальной цены предложения. Это выше общероссийского показателя и близко к рекордным значениям, зафиксированным в ноябре 2023 года (6%) и сентябре 2022 года (6,1%).

«Ситуация на рынке вторичной недвижимости необычная. Несмотря на высокие скидки, средняя стоимость квадратного метра продолжает расти — с начала года она увеличилась на 0,7%», — отметил Иванов.

Эксперт связывает этот парадокс с несколькими факторами. Во-первых, продавцы готовы снижать цену только после того, как найдут подходящий вариант для покупки. Во-вторых, активизировались покупатели с наличными средствами, доля которых превышает 80%. Кроме того, продавцы все чаще предлагают рассрочку, что стимулирует спрос и поддерживает цены.

Топ-6 городов по скидкам

1. Красноярск — 9,5%

2. Москва — 7,3%

3. Казань — 6,7%

4. Воронеж — 6,6%

5. Ростов-на-Дону — 6,5%

Наибольший рост скидок наблюдается в небольших городах, где уровень торга в некоторых случаях превышает 10%.

«Это свидетельствует о том, что продавцы в регионах вынуждены идти на большие уступки, чтобы привлечь покупателей», — подчеркнул Иванов.

Таким образом, Казань остается одним из ключевых игроков на рынке вторичного жилья, где покупатели могут рассчитывать на значительные скидки, несмотря на общий рост цен.