Казань вошла в тройку лидеров по стоимости «квадрата» в новостройках

Согласно майскому отчету Яндекс Недвижимости, столица Татарстана сохраняет позиции одного из самых дорогих рынков первичного жилья среди российских мегаполисов. Медианная цена квадратного метра в казанских новостройках достигла 243 тысяч рублей, что на 1,3% выше апрельского показателя.

По данным аналитиков, средняя стоимость квартиры в новых жилых комплексах Казани составляет 12,7 млн рублей при типичной площади 55,5 кв.м. При этом объем предложения в сегменте первичного жилья сократился на 0,5%, что свидетельствует о стабильном спросе.

Казань уступает по стоимости жилья только Москве (441 тыс. руб./кв.м) и Санкт-Петербургу (266 тыс. руб./кв.м), опережая другие миллионники. В Нижнем Новгороде, занявшем четвертое место, цена «квадрата» составляет 194 тыс. рублей.

Эксперты связывают текущую рыночную динамику с сезонным ростом активности покупателей. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений Центробанка по ключевой ставке и мер господдержки строительной отрасли.

«Рост базы предложений и умеренное повышение цен характерны для весеннего периода, – отмечает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров. – В отдельных городах мы уже фиксируем увеличение количества сделок».

На фоне общей тенденции к удорожанию первичного жилья в 12 из 16 мегаполисов, снижение цен зафиксировано лишь в Красноярске, Волгограде, Самаре и Новосибирске. Среднероссийская стоимость «квадрата» в новостройках составила 187 тыс. рублей, увеличившись на 0,8% за месяц.