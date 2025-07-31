Казань вошла в тройку лидеров по стоимости новостроек

Согласно данным Яндекс Недвижимости, в июле Казань сохранила позицию среди самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра в новостройках. Медианная цена в столице Татарстана составила 245 тысяч рублей, что на 0,5% выше июньского показателя.

При этом объем предложений на первичном рынке сократился на 4,1%. Наблюдается перераспределение сегментов: количество доступных лотов в комфорт-классе уменьшается, тогда как элитное жилье демонстрирует рост предложения на 20% с конца весны.

Как отмечает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров, текущая рыночная динамика связана с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики. Казань, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, входит в число городов, где цены растут на фоне высокой доли сделок без использования льготной ипотеки.

Среди городов-миллионников наиболее значительный рост цен зафиксирован в Уфе (+6%), Москве (+4,2%) и Челябинске (+2,2%), тогда как в Самаре, Воронеже и Краснодаре отмечается снижение стоимости. Средняя площадь предлагаемых квартир в Казани составляет 56 кв. м при медианной стоимости объекта 13,1 млн рублей.