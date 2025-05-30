Казань вошла в тройку самых популярных городов для июньских праздников

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Город
30 мая 2025  08:15

Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге самых востребованных направлений для отдыха в апартаментах на длинные июньские выходные 2025 года. Согласно данным сервиса ТВИЛ.РУ, Казань собрала 5% всех бронирований, уступив только Санкт-Петербургу (20%) и Сочи (9%).

Средняя стоимость проживания в казанских апартаментах на этот период составила 5467 рублей за 4 ночи. При этом общий спрос на аренду жилья в городе в праздничные дни вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на 18-процентный рост цен.

Традиционно популярными у туристов в Казани остаются набережные Волги и Казанки, Старо-Татарская слобода, а также новые рекреационные зоны. Многие гости совмещают осмотр достопримечательностей с отдыхом на природе в окрестностях города.

Аналитики отмечают, что июньские праздники становятся отличной возможностью для мини-отпуска. Большинство туристов предпочитают арендовать апартаменты на 4-5 ночей, совмещая культурную программу с расслабленным отдыхом.

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