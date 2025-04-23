Казань впервые приняла главную ресторанную премию страны

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Республика
23 апреля 2025  10:31

В Казани состоялась церемония награждения Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT, которая впервые прошла за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Столица Татарстана собрала ведущих рестораторов со всей России, подтвердив статус гастрономического центра страны.

«Сегодня в Казани — эпицентр ресторанной жизни России. Выбор нашего города для проведения премии не случаен: Татарстан совершил настоящий прорыв в развитии ресторанной сферы», — отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Особое внимание на мероприятии уделили популяризации татарской кухни. Генеральный продюсер премии Ирина Тиусонина подчеркнула, что новая локация — здание театра Камала — произвела на гостей неизгладимое впечатление.

В этом году список лучших расширили до 106 ресторанов. 

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Казань впервые приняла главную ресторанную премию страны