 Казань впервые стала местом для проведения ежегодной сессии СИБУРа
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Казань впервые стала местом для проведения ежегодной сессии СИБУРа

Участники познакомятся с производственной базой КОСа и образовательной инфраструктурой КНИТУ.

Республика
15 декабря 2022  17:09
Автор:
Карина Кострулева

Столица Татарстана в этом году впервые стала местом для проведения ежегодной сессии СИБУРа. Руководители и представители более 15 вузов и колледжей РФ, 9 школ из городов присутствия СИБУРа, а также Корпоративного университета и предприятий компании встретились на площадке «Казаньоргсинтеза». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

В ведомстве отметили, что участники сессии обсудят практики создания «бесшовной» подготовки кадров от школы до предприятия, подходы к формированию интереса у учеников к изучению химии.

Кроме того, на сессии обсудят вопросы актуализации учебных программ в соответствии с приоритетными запросами производств. Также участники познакомятся с производственной базой КОСа и образовательной инфраструктурой КНИТУ. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в IT-парке на площадке пространства «Точка кипения» презентовали прототипы тяжелых беспилотников «Барс» и «Кузнечик», которых разработали в Татарстане.

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