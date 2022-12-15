Казань впервые стала местом для проведения ежегодной сессии СИБУРа

Столица Татарстана в этом году впервые стала местом для проведения ежегодной сессии СИБУРа. Руководители и представители более 15 вузов и колледжей РФ, 9 школ из городов присутствия СИБУРа, а также Корпоративного университета и предприятий компании встретились на площадке «Казаньоргсинтеза». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ведомстве отметили, что участники сессии обсудят практики создания «бесшовной» подготовки кадров от школы до предприятия, подходы к формированию интереса у учеников к изучению химии.

Кроме того, на сессии обсудят вопросы актуализации учебных программ в соответствии с приоритетными запросами производств. Также участники познакомятся с производственной базой КОСа и образовательной инфраструктурой КНИТУ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в IT-парке на площадке пространства «Точка кипения» презентовали прототипы тяжелых беспилотников «Барс» и «Кузнечик», которых разработали в Татарстане.