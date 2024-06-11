Казань встречает гостей БРИКС татарским орнаментом вдоль дороги из аэропорта

В преддверии игр БРИКС в Казани провели художественное оформление дорог, ведущих из аэропорта в город. На двух транспортных развязках на участке автодороги Казань – Оренбург появились ландшафтные орнаменты в татарском стиле.

Фото: © телеграм-канал «Татмедиа»

Кроме того, обновили дизайн остановочных павильонов, установленных на подъездной дороге к международному аэропорту «Казань». Теперь остановки украшает изображение талисмана – леопарда Бриксика.

Фото: © телеграм-канал «Татмедиа»

Такое оформление остановочных павильонов в Казани стало традицией. В прошлые годы они украшались логотипами крупных спортивных мероприятий, проходивших в столице Республики Татарстан, включая Чемпионат мира по футболу FIFA и Кубок Конфедераций FIFA.