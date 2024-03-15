Казань встретила участников Всемирного фестиваля молодёжи, которые сейчас посещают регионы РФ

Участники Всемирного фестиваля молодёжи в рамках тура по России прибыли в Татарстан. Их встретил Раис РТ Рустам Минниханов. Встреча прошла в IT-парке имени Башира Рамеева.

Делегацию составили представители 50 стран — Аргентина, Бразилия, Венгрия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Сербия и другие, пишет пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов подчеркнул значимость события — то, что это одно из крупнейших международных событий.

«Главная цель Всемирного фестиваля - помощь в выстраивании связей между молодыми и активными людьми из разных стран. Именно вам предстоит вместе строить общее будущее» – заметил Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава региона познакомил гостей с достижениями Татарстана. Здесь проживают 175 национальностей и существует ассамблея народов. В вузах обучается свыше 20 тысяч иностранных студентов.

Участники региональной программы посетят памятные места и крупные предприятия — Иннополис, Национальную библиотеку, экстрим-парк «Урам», стадион «Ак Барс Арена», Поволжский институт физической культуры и спорта и другие знаковые объекты.