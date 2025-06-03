Казань встретит ковчег с мощами Патриарха Тихона

19-20 июня Казань станет частью масштабного духовного события – в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери доставят ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Эта святыня совершает шестимесячное путешествие по 90 городам России и Беларуси, начавшееся в апреле из московского Донского монастыря.

Первосвятитель Русской Церкви в сложный послереволюционный период, Патриарх Тихон (1917-1925) известен своим мужественным стоянием за веру в годы гонений. Его мощи были обретены в 1992 году и ныне почивают в Донском монастыре.

Помимо возможности поклонения святыне, в программе пребывания ковчега запланированы просветительские мероприятия, посвященные подвигу новомучеников. Организаторами всероссийского принесения выступили Комиссия РПЦ по паломничеству при поддержке Всемирного русского народного собора и фонда «Царьград».