Казань выделит 73 млн рублей на переселение из аварийных домов

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Город
26 июня 2024  08:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани в этом году планируют переселить 60 жителей из аварийных домов. Об этом сообщается в проекте Республиканской адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда на 2024 год, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, пишет «Татар-информ».

Финансирование программы составит более 73 млн рублей. Большая часть средств — это свыше 59 млн – будет выделена из Фонда развития территорий. Еще 13,2 млн рублей поступит из бюджета Татарстана, а 734 тысячи — из бюджета Казани.

Средства направят на переселение жителей из четырех аварийных домов в Казани, признанных таковыми в 2017 году, на улицах Гаванская, Юбилейная и переулке Дружный. Дома были построены в 1960-1980 годы.

По данным Минстроя РТ, в первом квартале 2024 года в республике были признаны аварийными 160 многоквартирных домов. Общей площади расселяемых помещений – более 79 тысяч квадратных метров, а число жителей, которых предстоит переселить, составляет 5,5 тысяч человек.

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