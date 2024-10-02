Казань заказала сладкие новогодние подарки с символикой города

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Город
2 октября 2024  09:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Из городского бюджета планируют выделить около 62 миллионов рублей на сладкие подарки для маленьких казанцев. Их доставят для 155 тысяч воспитанников детсадов и школ до 31 декабря.

Каждый подарок весом 700 грамм будет состоять из шоколадных конфет с различными начинками, вафель, мармелада, пастилы, зефира и сока. Стоимость одного такого набора составит 400 рублей.

Особое внимание уделят и дизайну упаковки подарков. Она будет выполнена в форме трапеции и украшена новогодними поздравлениями на русском и татарском языках, стихами, символикой Казани, часами и еловыми ветками. Дополнит праздничный набор светоотражающая наклейка с изображением дорожного знака.

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