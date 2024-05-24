Казань заняла шестое место в рейтинге популярных городов для одиночного отдыха

Казань вошла в топ-6 самых популярных направлений для одиночного отдыха в мае, согласно данным сервиса «ТВИЛ.РУ». Туристы в среднем остаются в столице Татарстана на три ночи.

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург с 13% всех бронирований отелей и квартир. Следом за ним идут Москва (12%) и Сочи (11%). Также в пятерку лидеров вошли Калининград и Анапа.

Общее количество бронирований на одного человека в мае выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В майские праздники Казань посетили 90 тысяч туристов, а средняя загрузка отелей составила 83%.