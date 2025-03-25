Казань запускает экологическую акцию по переработке автомобильных шин

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Город
25 марта 2025  10:55

7 апреля казанцы могут сдать старые автомобильные покрышки на переработку. Специальные контейнеры для сбора шин от легковых авто установлены в разных районах города по инициативе управляющей компании "ПЖКХ".

Организаторы подчеркивают важность правильной утилизации шин - их необходимо выбрасывать отдельно от других отходов, чтобы сохранить окружающую среду.

По данным прошлогодней осенней акции, казанцы сдали более 1,3 тысячи кубометров покрышек. Переработанная резина используется для производства безопасных покрытий детских площадок.

Акция направлена на улучшение экологической ситуации в городе и популяризацию раздельного сбора отходов среди жителей.

Расположение контейнеров для шин в разных районах города можно найти на сайте мэрии.

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