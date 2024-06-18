Казань завершают обрабатывать от клещей, грызунов и комаров

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Город
18 июня 2024  12:23
Автор:
Эндже Гарафиева

К 1 июля в Казани будет завершена акарицидная обработка открытых пространств, чтобы защитить горожан от клещей. На сегодняшний день обработано уже 82% от плана.

Работы проводятся с учетом погодных условий: не раньше, чем через три дня после дождя и не позже, чем за три дня до дождя. В этом году из-за затяжной весны обработка началась позже обычного – 23 апреля.

Помимо обработки от клещей, в Казани также проводится дератизация – борьба с грызунами. На сегодняшний день обработано уже 85% от плана – 1,5 тысячи га.

В текущем лету планируется завершить и противомалярийную обработку городских водоемов. Специалисты дезинфекционной станции Казани обрабатывают водоемы от личинок комаров, чтобы предотвратить распространение малярии. На сегодняшний день обработано уже 7,7 га водной глади. Всего в этом году планируется обработать 512 га.

 Фото: © Мэрия Казани

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Казань завершают обрабатывать от клещей, грызунов и комаров