Казань завершит экологический двухмесячник масштабным субботником

31 мая на берегу озера Комсомольское в Казани состоится заключительная акция санитарно-экологического двухмесячника. Мероприятие, организованное Министерством экологии РТ, станет финальным этапом реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Субботник начнется в 10:00 и объединит экологическое просвещение с практической деятельностью. Участников ждет не только уборка прибрежной территории, но и насыщенная образовательная программа. Подводно-исследовательский отряд РГО имени А.А. Леонова проведет серию интерактивных занятий, включающих мастер-классы по дайвингу, ориентированию на местности и изучению биоразнообразия региона.

Особое внимание будет уделено экологическому воспитанию подрастающего поколения. В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Фенологические изменения в природе», где юные художники продемонстрировали свое видение сезонных преобразований в окружающей среде.

Организаторы подготовили для волонтеров полевую кухню и создадут праздничную атмосферу, сочетая полезную деятельность с элементами edutainment-формата. Акция направлена не только на улучшение экологического состояния водоема, но и на формирование экологической культуры среди жителей столицы Татарстана.