Казань зажглась в честь Георгиевской ленточки

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Город
24 апреля 2025  11:45

В Казани стартовала всероссийская акция памяти «Георгиевская ленточка». По информации мэрии, символ тысячелетия — буква «М» на въезде в город — подсветился в цветах Георгиевской ленты. Такой же атрибут памяти украсил фасад Казанского цирка, где его можно увидеть до утра пятницы.

Волонтеры раздают Георгиевские ленточки в парках, на улицах и у стен Казанского Кремля. Этот символ Великой Победы выражает уважение и благодарность героям.

В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы, а также по указу президента Владимира Путина этот год объявлен Годом Защитника Отечества.

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Казань зажглась в честь Георгиевской ленточки
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