Казань зажжет Огонь Победы в память о героях войны

6 мая в парке им. Урицкого Казань присоединится к всероссийской акции "Храним огонь Победы". На мемориале, посвященном жителям, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны, будет зажжен Вечный огонь.

Эта торжественная церемония, охватывающая города и села во всех федеральных округах, началась в День защитника Отечества в Новгородской области.

В преддверии 80-летия Победы Казань также примет участие в акции, в рамках которой одновременно по всей стране будут зажжены 80 Вечных огней на обновленных и новых мемориальных комплексах.