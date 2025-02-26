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Казань зажжет Огонь Победы в память о героях войны

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Город
26 февраля 2025  09:12

6 мая в парке им. Урицкого Казань присоединится к всероссийской акции "Храним огонь Победы". На мемориале, посвященном жителям, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны, будет зажжен Вечный огонь.

Эта торжественная церемония, охватывающая города и села во всех федеральных округах, началась в День защитника Отечества в Новгородской области.

В преддверии 80-летия Победы Казань также примет участие в акции, в рамках которой одновременно по всей стране будут зажжены 80 Вечных огней на обновленных и новых мемориальных комплексах.

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