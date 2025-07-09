Казань ждет грандиозный фестиваль Vektor Fest с дрифтом и концертом Бьянки

11 июля в экстрим-парке «Урам» развернется настоящий праздник для любителей скорости и музыки. Гостей ждут захватывающие автомобильные шоу, мастер-классы и выступления популярных артистов. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Программа дня:

С 9.00 – чемпионат мастеров вождения и зрелищные дрифт-заезды

С 12.00 до 21.00 – мастер-классы, VR-симуляторы и фотозоны

С 15.00 до 21.00 – концерт с участием казанских исполнителей: ВАНФИ, «Покажи мне рассвет», Майкрайз, хопелес и Beku

В 20.00 – хедлайнер фестиваля, звезда российской эстрады Бьянка

Фестиваль пройдет на парковке под мостом «Миллениум». Вход свободный для всех желающих.

Не пропустите день, наполненный адреналином и отличной музыкой!

