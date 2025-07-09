Казань ждет грандиозный фестиваль Vektor Fest с дрифтом и концертом Бьянки

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Город
9 июля 2025  14:36
Автор:
Елизавета Черкина

11 июля в экстрим-парке «Урам» развернется настоящий праздник для любителей скорости и музыки. Гостей ждут захватывающие автомобильные шоу, мастер-классы и выступления популярных артистов. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Программа дня:

С 9.00 – чемпионат мастеров вождения и зрелищные дрифт-заезды  
С 12.00 до 21.00 – мастер-классы, VR-симуляторы и фотозоны  
С 15.00 до 21.00 – концерт с участием казанских исполнителей: ВАНФИ, «Покажи мне рассвет», Майкрайз, хопелес и Beku  
В 20.00 – хедлайнер фестиваля, звезда российской эстрады Бьянка  

Фестиваль пройдет на парковке под мостом «Миллениум». Вход свободный для всех желающих.  

Не пропустите день, наполненный адреналином и отличной музыкой!  
 

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