Земляника на балконе: ради урожая придется потрудиться

А если дачи нет, а желание сажать, поливать, ухаживать за зеленой грядкой есть? Может, попробовать получить урожай на балконе или лоджии? Например, земляники? Возможно ли это, нам расскажет наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Некие якобы специалисты в интернете обещают тем, кто закажет «уникальный» набор, возможность получать в домашних условиях ежемесячно в течение трех лет по 10 килограммов спелой, сочной, ароматной и невероятно вкусной клубники. Есть даже отзывы вроде бы тех, кто воспользовался предложением и остался ну очень доволен. Прежде чем безоговорочно поверить, попробуем разобраться.

А ЕСЛИ ПОДУМАТЬ? Сначала чуть-чуть поразмыслим и поймем, что никакая волшебная почва из Эквадора и никакие биостимуляторы не заставят куст клубники развиться от семечка до стадии плодоношения за три недели, и ни одному сорту несвойственно непрерывно плодоносить три года подряд. Растениям необходима стадия покоя, качественное питание, достаточный объем грунта. Любой дачник скажет, что с одного куста, даже очень хорошего и крупного, можно собрать, ну максимум килограмм ягод.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ. Клубнику, вернее ремонтантную землянику в домашних условиях вырастить все же можно. Понятно, что усилия приложить придется и корзины для сбора урожая не потребуются. Но горстку-другую несколько раз за лето собрать удастся.

Оптимальный срок посадки февраль - март. В этом случае первые ягодки могут появиться в июле - августе. На второй год вегетации разросшиеся кустики вновь зацветут уже в конце весны, и ягоды можно будет собирать вплоть до заморозков.

Земляника будет хорошо себя чувствовать на балконе, лоджии, освещаемых солнцем после полудня.

ГРУНТ. В продаже существуют специальные грунты для выращивания земляники и других ягод, состоящие из торфа, речного песка, перлита или вермикулита, биогумуса, минеральных удобрений. Субстрат можно приготовить и самостоятельно, смешав верховой торф, дерновую землю и перегной в пропорции 1:1:1.

ПОСЕВ. В рассадную емкость на увлажненную и продезинфицированную почву раскладываются семена земляники, перемешанные с прокаленным мелким песком. Посевы накрывают пленкой или стеклом.

Некоторые специалисты советуют проводить стратификацию, но практика показывает, что семена ремонтантных сортов замечательно всходят и без этой манипуляции. Можно посеять на снег. Для этого на почву в посадочную емкость укладывают слой снега, на который рассыпают семена земляники. Снег постепенно растает, семена опустятся на землю.

Рассада земляники из семян может проклюнуться как через 3 дня, так и через 30. Если через месяц всходов не будет, значит, что-то пошло не так.

РАССАДА. Земляника растет долго, от посева до цветения проходит около 5 - 6 месяцев.

Когда появятся всходы, спешить открывать пленку на посадочной таре не стоит, росткам нужно постепенно привыкать к воздуху с обычной влажностью и меняющимися температурами. Первый раз достаточно приоткрыть пленку на минуту, потом время «прогулок» постепенно увеличивают.

Когда у сеянцев появятся 2 - 3 настоящих листочка, их пересаживают по отдельным стаканчикам - пикируют. Земляника болезненно реагирует на повреждение корней и плохо восстанавливается, поэтому корень не прищипывают. При пересадке важно не заглубить и не засыпать корневую шейку (место, где отходят веточки розетки).

Взрослому растению потребуется не менее 2 - 3 л почвы. Емкости для земляники должны иметь дренажные отверстия и хороший слой дренажа (керамзита, кусочков пенопласта, черепков) толщиной 3 - 5 см. В обычные балконные ящики рассаду ремонтантной земляники рассаживают на расстоянии 15 - 20 см друг от друга. В крупные вазоны, горшки и ведра (10 - 15 л) можно посадить 3 - 4 куста.

Необходимо регулярное внесение подкормок, желательно органических. Каждые две недели землянику подкармливают любым комплексным удобрением с микроэлементами (по инструкции).

Поливают теплой отстоявшейся водой 1 - 2 раза в неделю из расчета 0,5 - 1 л воды на каждое растение. Частота полива зависит от размера емкости и температуры воздуха.

ЗИМОВКА. Ремонтантная земляника не погибает после первого года жизни. Если ей создать оптимальные условия для зимовки, плодоносить она начнет уже следующей весной.

Оставить землянику зимовать в квартире - не лучший вариант. Если есть возможность, в ноябре кустики выносят в застекленное и утепленное помещение (балкон или веранду), где температура зимой не опускается ниже 0°C. Поливают умеренно, не подкармливают. Весной земляника начнет интенсивно развиваться и выпускать новые листики. Первые ягодки после холодной зимовки появляются уже в мае - июне.

ВЫБОР СОРТА. Существуют сорта мелкоплодной и крупноплодной садовой земляники, способные мириться с недостатком света и ограниченной площадью питания и при этом приносить в течение нескольких лет хороший урожай. Это сорт Александрия, дающий сердцевидные довольно крупные (8 г) ягоды, обладающие тонким ароматом лесной земляники.

Сорт Барон Солемахер отличается мощными раскидистыми кустами, которые будут прекрасно смотреться в балконных ящиках и подвесных кашпо. Практически не поражается болезнями, дает ягоды весом 3 - 5 г.

Балконную ягодную коллекцию можно пополнить сортами Времена года и Регина, кустики которых очень эффектно смотрятся в подвесных кашпо, и сортом Желтое чудо, желто-кремовые ягоды которого менее аллергенны.

Для выращивания на балконе или лоджии подойдет ремонтантный сорт крупноплодной садовой земляники Свит Эви, который хорошо переносит жару и способен формировать завязи даже при недостатке освещения. Медово-сладкие темно-бордовые ягоды весом до 25 г источают неповторимый аромат лесной земляники.

Растения сорта Эльсанта прекрасно чувствуют себя не только на балконе, но и в квартире. Мирятся с недостаточным освещением. Ягоды довольно крупные, до 45 г, отличаются оригинальной формой и изысканным вкусом.

Семена можно приобрести в специализированных магазинах или заказать доставку через интернет. Главное, не верить сказкам, ведь только приложив усилия, можно рассчитывать на хороший результат.