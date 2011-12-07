Правила покупки семян

«Черная пятница», заманивающая покупателей небывалыми скидками, миновала, но во многих магазинах, в том числе и торгующих семенами, в конце года цены снижают. О том, как при покупке не ошибиться в выборе семян, рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.КОГДА ПОКУПАТЬ? Предприниматели стараются распродать товар с истекающим сроком годности. Но если семена тыквенных культур сохраняют всхожесть и через 6 - 8 лет после сбора, то срок хранения семян большинства культур ограничивается 2 - 4 годами. Чтобы купить свежие семена, стоит подождать весны - им еще предстоит пройти чистку, сушку и сортировку, а на это нужно время. ГДЕ ПОКУПАТЬ? Старайтесь не приобретать семена на стихийных рынках, базарах и в супермаркетах. Такую покупку можно сравнить с лотереей: раз повезет, другой - нет. Надежнее делать покупки в специализированных магазинах, которые дорожат своей репутацией. Как правило, там работают квалифицированные продавцы-консультанты, готовые ответить на любой вопрос, помочь в выборе сорта, рассказать о новинках рынка и особенностях той или иной культуры, по первому требованию показать сертификат качества семян. А в случае неудачи покупатель может рассчитывать на возмещение ущерба. Конечно, если он сохранит чеки, вскрытые пакетики и сумеет доказать, что не «накосячил» сам. БУКЛЕТ И ИНТЕРНЕТ. Казалось бы, в магазинах большого города приобрести семена не проблема. Тем более что в почтовых ящиках мы время от времени обнаруживаем красочные бесплатные рекламные буклеты. А что делать жителям сел? Объединяться с друзьями, знакомыми, соседями и заказывать семена по оптовой цене в интернет-магазинах. Хороший сайт отличается удобной навигацией, оформленным и структурированным каталогом, позволяющим выбирать товар по различным параметрам, предлагает несколько вариантов доставки и оплаты. Некоторые магазины открывают форумы, на которых пользователи оставляют отзывы, обмениваются полезной информацией. На сайте интернет-магазина должны быть контактные данные продавца: телефон, адрес электронной почты, юридический адрес и банковские реквизиты. Риск наткнуться на недобросовестных продавцов существует, но если не поддаваться соблазну заказать семена арбуза с небесно-голубой мякотью и прочие китайские диковинки и не оплачивать эти «чудеса селекции» заранее, то он сводится к минимуму. Если же, прельстившись скидкой, вы сделали предоплату через банк, нужно сохранить квитанцию: в случае каких-то недоразумений это единственная возможность доказать сделку. Обоснованные претензии по качеству товара интернет-магазин обязан принять и удовлетворить.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Пожалуй, единственная услуга, которую не может предоставить покупателям интернет-магазин, - возможность еще до покупки подержать в руках пакетик с семенами. Но, может, это и к лучшему? Нередко покупатель соблазняется яркой картинкой на пакетике и готов заплатить больше, поверив обещанию невиданного урожая и великолепного вкуса плодов. А между тем красивая обложка еще не гарантия успеха. На пакетиках с семенами должно быть указано наименование, адрес и телефон фирмы-продавца, название культуры и сорта, фото растения, его краткое описание, правила посадки и агротехника, масса (в граммах) или количество семян (сколько штук). Должно присутствовать обозначение стандарта (ТУ, ГОСТ, ОСТ) на сортовые и посевные качества, номер партии и срок реализации. Многие фирмы проводят дополнительную обработку материала, после которой он продается с соответствующей пометкой на пакетах. Должен быть указан срок годности семян, который свидетельствует о гарантиях, которые дает производитель. Кстати, многие любители охотно покупают просроченные семена: они стоят в несколько раз дешевле. А для того чтобы пробудить их, достаточно применить стимуляторы. КАЧЕСТВО ПАКЕТА. Пакеты с семенами должны быть сделаны из достаточно плотной, добротной бумаги, изображения должны быть яркими, текст - четким. Зачастую мошенники экономят именно на качестве упаковки и полиграфии. Некоторые фирмы предлагают семена в прозрачных пакетиках. Это удобно, так как можно убедиться, что они чистые, характерной окраски, одинакового размера, без признаков плесени. Хороши импортные семена в вакуумных пакетах. Они дорогие, но того стоят. Правда иногда в погоне за прибылью ушлые продавцы наклеивают на импортные пакетики текст с переводом, закрывая дату конечной реализации. Да и перевод частенько бывает неполным.Что касается белых пакетов без фотографий, то семена в них ничуть не хуже, а из-за простой упаковки стоят дешевле. Следует только помнить, что в простых одинарных упаковках семена хранятся около года, а в капсулах и двойной (например, фольгированной) упаковке - значительно дольше.ПОТОМОК ГИБРИДА СТРАННОГО ВИДА. Выращивая сортовые растения, можно в течение 3 - 5 лет получать свои семена, сохраняющие все основные признаки сорта. Но потом происходит, как говорят овощеводы, вырождение сорта, и наступает пора отправляться в магазин за новыми семенами. Семена гетерозисных гибридов (с пометкой F1) считаются более качественным посевным материалом. Выращенные из них растения достаточно устойчивы к неблагоприятным условиям и возбудителям болезней, выносливы и скороспелы. Одно плохо - не годятся для получения семян. Потомки гибридов наследуют родительские качества в самом непредсказуемом и чаще всего невыгодном сочетании. СПОНТАННО. Незапланированные покупки бывают иногда очень даже интересными, но, как правило, становятся лишней тратой времени и денег. Прежде чем отправиться за семенами, проведите инвентаризацию: посмотрите, что у вас осталось с прошлого года и вполне сгодится в нынешнем сезоне. Составьте список необходимого и старайтесь придерживаться его, ведь в магазинах по продаже семян всегда столько соблазнов!