О чем надо помнить при пересылке семян

С появлением в сети Интернет различных социальных групп и дачных форумов продвинутые садоводы и огородники получили возможность виртуального общения. В сети можно познакомиться с дачниками даже из других стран, чтобы перенять опыт выращивания различных культур. О чем стоит помнить при заказе или пересылке семян, рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.ПРАВИЛА ВВОЗА И ВЫВОЗА. Если вы планируете заказать семена из-за рубежа, ознакомьтесь с правилами их ввоза на территорию РФ.Семена и растения включены в список предметов, запрещенных к пересылке для физических лиц. Право на ввоз семян в Россию имеют только государственные органы или частные фирмы, получившие специальные разрешения, декларации и сертификаты. Все посылки, содержащие семена, проходят через пограничную инспекцию. Ее задача - предотвращать ввоз карантинных объектов (вредителей и болезней растений) на территорию России.Из России отправлять можно все, кроме свежих продуктов, коллекционных или редких семян, представляющих ценность на государственном уровне. Если вы решите переслать семена по почте за границу, придется обратиться в карантинную станцию или воспользоваться услугами специализированной фирмы. Но даже если ваша частная посылка пройдет таможню, не факт, что она дойдет до адресата - письмо может быть уничтожено или вернется обратно к отправителю. Ведь в стране, куда вы отправляете семена, тоже есть свои правила. ДОРОГОВАТО ВЫЙДЕТ. Понятно, что затевать эту процедуру из-за нескольких семян, пусть и очень интересной культуры, не имеет смысла. Кто-то идет на риск, нарушая правила и маскируя семена при пересылке. Но и это не может полностью гарантировать удачный исход.Другое дело - обмен семенами растений по почте в пределах своего государства. Ограничений на пересылку семян по территории России нет. Услуги по доставке оказывают в том числе и частные курьерские компании.Конечно, можно заказывать семена через различные интернет-магазины, но здесь основная проблема - неоправданно высокая минимальная сумма заказа плюс пересылка идет, как правило, по цене посылки, что дополнительно удорожает товар. Предлагают семена и любители, поставившие получение и рассылку семян на коммерческую основу. ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ. Лучше всего заказывать или отсылать заказчику семена сразу после их созревания и подсушивания, а влажные желательно сразу после сбора. Отправлять семена лучше заказным письмом с получением трек-кода. Таким образом удастся отследить посылку и быть уверенным, что она дойдет до получателя.Во время пересылки семена подвергаются механическим нагрузкам, необходимо максимально уберечь их от травм. Для этого семена помещают в плотную упаковку. Это могут быть, например, двойные поздравительные открытки, небольшие картонные коробочки, контейнеры из-под DVD-дисков... Для хрупких семян можно соорудить конверт из воздушно-пузырьковой пленки. Семена влажного хранения (магнолия, бересклет, волчеягодник, морозник, хохлатка) отправляют в теплое время года, упаковав в пакеты, содержащие гигроскопические материалы (мох, вермикулит, перлит, салфетки).Не забудьте проверить все надписи с указанием названия культуры, сорта, времени сбора. Не лишними будут советы по выращиванию. Обязательно сохраните квитанцию об отправке. Она понадобится в случае, если пакет не доберется до адресата. А в дальнейшем обязательно поинтересуйтесь результатами посевов у получателей. Теперь рассмотрим процесс с другой стороны. Получив посылку, нужно основательно изучить присланные рекомендации. Хорошо, если можно поделить все полученные семена на несколько частей, чтобы посадить разными способами и еще оставить немного на следующий сезон. Если что-то пойдет не так, не вините сразу того, кто выслал вам якобы негодную продукцию. Обязательно (в корректных выражениях) сообщите отправителю, подробно описав ваши действия. Поверьте, он, как никто иной, заинтересован в качестве своих семян. И, возможно, знает, как исправить ситуацию, и поможет советом.ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ? А что вы думаете об идее безвозмездного (без коммерческой выгоды) обмена лишними семенами? Не правда ли, это отличный шанс добавить в свою коллекцию редкие растения, устойчивые сорта или продуктивные гибриды, которые не купишь в магазинах. Так что переписывайтесь друг с другом, обменивайтесь!