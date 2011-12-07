Что делать на заснеженном участке

ЛИШНЕЕ - ВОН. С небольших участков (если грунт позволяет) лишний снег можно разгрести лопатой, вывезти тачкой. Имеет смысл равномерно разбросать его на клумбы, газон или огородные грядки. При этом нужно следить, чтобы оставшийся снег не препятствовал стоку талой воды. РЕАГЕНТАМ - НЕТ! Использовать специальные противогололедные реагенты на садово-огородных участках нельзя. Даже обычная соль, уйдя с талой водой в землю, может погубить растения. Допустимо применение хлорида калия, да и то с осторожностью.Садоводы и огородники используют хлористый калий в качестве удобрения. Знают, что вследствие подкормок укрепляются корни растений, улучшается их рост, а значит, облегчается поступление питания к основным частям растения, усиливается рост молодых побегов. В результате - повышение устойчивости к воздействию неблагоприятных погодных факторов, нашествию вредителей, патогенной микрофлоре. Вызревшие плоды обладают большей сахаристостью и мясистостью, их вкусовые качества значительно повышаются.Но! Многие культуры чувствительны к хлору - это картофель, томаты, виноград. Чтобы не навредить растениям, рекомендуют вносить удобрение при осенней перекопке (100 г на 10 кв. м), к весне хлор успеет вымыться из почвы, а калий задержится. Внесение хлористого калия ранней весной допустимо для заправки тяжелой почвы - 25 - 35 г на 1 кв. м в зависимости от степени ее плодородности. На легких грунтах его не используют вовсе. БЕЗОПАСНО. Вряд ли возможно рассчитать нормы внесения препарата по сугробам! Поэтому лучше использовать более безопасные реагенты - древесную золу или угольную пыль и даже невостребованный прошедшим прохладным летом сухой квас.Достаточно эффективный и при этом безопасный реагент, главная особенность которого заключается в возможности повторного применения, - гранитная крошка. Для растапливания снега и льда достаточно нанести ее ровным слоем на участок, а через несколько часов собрать, промыть и рассыпать на новом месте.Можно рассыпать по снегу торф. Но только тонким слоем, иначе получите обратный результат. Дольше обычного сохраняются сугробы под соломой или опилками. Иногда советуют накрывать небольшие участки пленкой или нетканым материалом, чтобы подготовить землю для ранних посевов. Практика показывает, что для этой цели больше подходит прозрачная пленка, которая пропускает солнечные лучи и создает парниковый эффект.ПУТИ ОТСТУПЛЕНИЯ. Подумайте о том, куда будет уходить вода, когда снег начнет массово таять. Лучше всего полностью убрать сугробы от цоколя здания, сарая, мест, где могут собираться паводковые воды. Если участок расположен на склоне, бегущие весенние ручьи размывают почву и уносят плодородный слой к подножию возвышенности. Если на склонах не были предусмотрены террасы, имеет смысл прокопать горизонтальные канавки, которые не позволят весенним потокам унести плодородную почву. Владельцы болотистых низин делают дренаж дачного участка и стараются не позволять снегу скапливаться там, где почва плохо впитывает воду. ТЕРПИТЕ, СКОРО ЛЕТО! Белая пелена уже превращается в журчащие ручьи. Обильные снегопады этой зимой защитили растения от вымерзания, а теперь напоят влагой землю, напитают водоемы. По приметам можно рассчитывать на богатый урожай!