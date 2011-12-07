Добавим на овощные грядки цветов для красоты и пользы

Если участок небольшой, но хочется и овощи вырастить, и для цветов место найти, расстраиваться не стоит! Ведь можно сажать их вперемешку. Чуть-чуть фантазии, и скучные грядки мгновенно преобразятся, порадуют своим видом. И приятно будет не только для глаз, некоторые цветы вполне съедобны, а другие отгоняют вредителей, отмечает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.НА ОГОРОДЕ. В качестве цветного пятна можно посадить несколько кустиков настурции. Кстати, их недозрелые зеленые плоды маринуют - по вкусу и внешнему виду они очень похожи на дорогущие каперсы. Съедобны и листочки с цветками (их добавляют в салаты, тушат, заваривают в чай).Не стоит забывать о календуле, бархатцах. Они не только красивы, вкусны и целебны, но и отгоняют вредителей от соседних растений.К картофелю можно подсадить амарант, настурцию, календулу, к моркови - хризантему увенчанную. Грядка с репой, редькой или свеклой может заканчиваться душистым горошком. Кстати, астры, растущие рядом с луком, цветут пышнее, цвет лепестков становится более насыщенным. Рядом с морковью будет хорошо себя чувствовать шалфей, его запах, кстати, отгоняет морковную муху.Можно подселять к овощам и другие цветы: иберис, скабиозу, василек, портулак... Обычно цветут они долго, придавая огороду вид очень живописный. Портулак огородный в массе декоративен - его красноватые стебли украшают сочные листики округлой или овальной формы. Культура также известна своим применением в кулинарии. Зеленые сочные побеги, добавленные к различным блюдам, придают кисловатый, освежающий вкус. Портулак используется в качестве компонента для салатов, добавки к овощным блюдам, ингредиента для подливы к мясным, рыбным деликатесам. Его маринуют, солят, заготавливают в сушеном виде. Цветки невзрачны, но украсить участок поможет его декоративный собрат портулак махровый, крупноцветковый. В ЦВЕТНИКЕ. До сих пор мы говорили об огороде с вкраплениями ярких цветов. Но возможен и другой вариант: цветник с элементами огорода. В центре круглой клумбы будет хорошо смотреться бораго (огуречная трава). Зелень этого растения пахнет огурцами, их можно использовать в салатах и окрошке. А в середине лета бораго распускает дивной красоты небесно-голубые цветки.Рядом с хризантемами можно посадить базилик. Особенно декоративны сорта с фиолетовыми листьями, которые будут отлично гармонировать с резной зеленью хризантем.Всегда нарядны крупные глянцевые листья мангольда, особенно краснолистного. Их используют в пищу в течение всего сезона - для салатов, омлетов, голубцов, супов. Окаймить цветочную клумбу можно шнитт-луком. Растение это многолетнее, зимостойкое, отрастает рано весной и цветет очень красиво. Кстати, листья после цветения остаются зелеными до самых заморозков.В центре клумбы необычным акцентом могут стать кустики кабачка или патиссона. Можно добавить несколько растений вьющейся фасоли, а в качестве опоры для них соорудить пирамидку или лесенку.Не обойтись в таком цветнике-огороде без всевозможной зелени. Курчавая петрушка в массе выглядит как бархатная подушка. Этим растением можно обрамить любую цветочную клумбу или бордюр. Достаточно декоративны укроп, фенхель, чабер, иссоп, змееголовник, тархун… Главное, подобрать им подходящее место.СОРНЯКИ: КРАСИВО И ВКУСНО. Участок могут украсить некоторые растения, которые традиционно считаются сорняками. Свербигу и сурепку многие воспринимают как сорняк, однако их ярко-желтые цветки декоративны, а молодые корни и молодые стебли съедобны. Листья не только придают пикантный вкус блюдам, но и очень богаты витамином С и органическими кислотами. Их используют в свежем, вареном и сушеном виде. Даже надоедливая сныть по-своему красива и съедобна. Между прочим, выведены культурные пестролистные сорта, которые украсят любой цветник.Полностью от цветков до корней съедобен одуванчик. Главное, не дать ему обсемениться - вовремя оборвать солнечно-желтые цветки и сварить из них варенье. Не пробовали?