Ваш огород атаковали муравьи: что с ними делать?

В один из жарких дней этого лета моя приятельница наблюдала интересную картину: муравьи, которых она безуспешно пыталась выжить из теплицы с начала сезона, захватив каждый по яйцу, в организованном порядке покидали помещение. К сожалению, радость длилась недолго — на следующее утро муравьи копошились на старом месте, и было неизвестно: то ли насекомые выводили на прогулку своих «деток», то ли частично эмигрировали, найдя более комфортное место для проживания.

ПОЛЬЗА. Ученые считают, что муравьи — достаточно высокоорганизованные существа. К тому же следует признать, что эти маленькие труженики приносят ощутимую пользу: защищают растения от гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей. Проделывая ходы, улучшают структуру почвы. Известно, что благодаря муравьям содержание в почве калия и фосфора увеличивается. Причем именно муравьи способствуют переходу калия и фосфора из нерастворимой формы в растворимую, которая доступна для питания растений.

ВРЕД. К сожалению, в местах, где поселились муравьи, заметно повышается кислотность почвы, что негативно влияет на жизнедеятельность растений. Нередко муравьи поедают ягоды, овощи и корнеплоды с высоким содержанием сахаров (клубнику, морковь, тыкву). Некоторые питаются содержимым бутонов или, собирая нектар, подгрызают чашелистики, чтобы сладкий сок выделялся интенсивнее. В результате поврежденные цветки засыхают, так и не раскрывшись, или становятся уродливыми. Насекомые могут подпортить семена, сеянцы и рассаду.

Муравьи распространяют семена сорных растений. Поселившись в дуплах деревьев, превращают в труху даже крепкую древесину. Переносят на культурные растения тлю. И, что, пожалуй, особенно обидно — защищая территорию, которую они считают своей, а мы — своей, больно кусаются.

Если муравьев на вашем участке совсем немного и они не наносят ощутимого вреда культурным насаждениям, лучше не развязывать войну и мирно соседствовать. Но если количество муравейников угрожающе растет, придется действовать решительно.

БОРЬБА. Существуют десятки, если не сотни методов борьбы с муравьями. Самые агрессивно настроенные хозяева засыпают обнаруженное гнездо серой, толстым слоем золы, табачной пыли или соли. Заливают кипятком, керосином, раствором аммиака… Или пользуются одним из препаратов промышленного производства. Их названия говорят сами за себя: «Великий воин», «Анти-муравей», «Муравьед», «Муравьин», «Муратокс», «Мурацид»…

Прежде чем прибегать к ним, можно попробовать народные способы, помогающие прогнать насекомых с огорода, не убивая их. Скажем, попытаться отпугнуть, а для этого раскладывать под кустарниками тканевые лоскуты, пропитанные керосином, листья аниса, ботву томатов, опилки, смешанные с протертым чесноком. В разных частях участка высаживать пряные травы и цветы: анис, петрушку, пижму, мяту, бузину, горчицу, валериану, лаванду, бархатцы, мелиссу, розмарин, полынь.

Можно низ стволов садовых деревьев смазывать конопляным маслом или обвязывать шерстяной тканью, смоченной в карболке. Как вариант — обмазывать стволы смесью льняного масла с печной сажей, нанося кольцо шириной 10 см. Белить стволы деревьев и обрызгивать почву под кроной раствором извести.

Иногда от муравьев пытаются отгородиться. Сооружают глиняные рвы (шириной и глубиной всего 3 — 5 см), наполненные водой. Устраивают преграду на стволах из полоски жести или пластика. Как вариант — из полоски фольги с подложенным под нее поролоном.

Также можно разместить на земле и на ветках пластиковые бутылки со сладкой водой, раскладывают на грядках приманки из ветоши, пропитанной концентрированным раствором сахара. Собравшихся насекомых заливают водой, что совершенно бессмысленно. Пока не уничтожена матка — царица муравейника, численность насекомых не снизится. Также бесполезны отравленные приманки, вызывающие гибель насекомых на месте.

И наконец — самый гуманный и в тоже время действенный вариант — перенос муравейника за границы участка. Передислоцировать небольшое гнездо нетрудно при помощи ведра и лопаты. От многолетнего и глубокого муравейника таким способом избавиться сложнее. Но постараться стоит.

ЕСЛИ УКУСИЛ МУРАВЕЙ. Что делать, если в пылу нелегкой борьбы вы почувствуете, что противник «цапнул» вас за руку или другую часть тела? Укус муравья обычно не представляет опасности. Небольшой зуд проходит через несколько часов. Но у некоторых людей может развиться аллергическая реакция, признаками которой являются обширное покраснение кожи, появление припухлости, волдырей, зуда.

Место укуса нужно протереть лекарственным препаратом, содержащим спирт, сделать компресс из пищевой соды. Или приложить распаренные листья березы, сырую картофельную кашицу. Если аллергия не проходит, придется принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу.