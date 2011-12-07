Восемь полезных советов, как получить хороший урожай без удобрений

1. Я не складываю сорняки в компостную кучу, а закапываю их в траншеи между грядок. Выкапываю на дорожке траншею на полштыка лопаты и в процессе ухода утрамбовываю ее при поливе грядок и прополки. Трава быстро прессуется и превращается в ценное удобрение.

Мне легко убирать сорняки. Просто прохожу междурядья каждый раз, когда бываю в саду. В итоге трава на грядках почти не растет. Кстати, замоченная в воде трава - прекрасное экологически чистое удобрение. Нужно настоять две недели, а затем поливать растения в пропорции 0,5 л травяного настоя на ведро воды. Эффект потрясающий!

2. Все упавшие и гнилые яблоки тоже идут в дело. Их также закапываю в почву, где они за лето перегнивают. Заметила, что на почве, удобренной яблоками, особенно любят расти огурцы.

3. От вредителей вешаю на яблони открытые емкости с вареньем. Жуки любят сладкое, набиваются туда - в итоге яблоки спасены!

4. Всю зиму сушу картофельную кожуру, собираю луковую шелуху и черствый хлеб. Весной и летом все собранное замачиваю и поливаю огород. Мне могут возразить: это же трудоемко и неудобно. Но я, рьяный защитник природы, считаю: это мой маленький вклад в экологию.

5. При посадке овощей применяю принцип: сажать на ширину тяпки. И ежегодно меняю места посадки культур. Кстати, если перекапывать землю на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, полезные микроорганизмы оказываются в неблагоприятной для себя среде. Поэтому не надо копать глубоко.

6. Колорадских жуков собираю до того, как они начнут размножаться. Просто убираю листочки с личинками жуков. И стараюсь сажать рядом с картофелем пахучие растения и цветы: вредители не выносят резкого запаха.

7. Весной начинаю посадку, как только земля подсохнет и ее уже можно перекопать. В нынешнем году это время наступило в конце апреля. А влага в почве помогла растениям быстро взойти. Очень люблю сажать капусту. Главное, ее нужно обильно полить и постоянно мульчировать землю под рассадой соломой или сухой травой.

8. Осенью сажаю под зиму лук и чеснок. Это освобождает время для бесчисленных весенних работ. У меня растет 300 кустов «виктории». Прелестная и вкусная ягода! Конечно, она требует определенного ухода и подкормки. Мой секрет: часто и обильно поливаю и укрываю растения от сорняков.

А еще я ежегодно сажаю свою рассаду. Очень приятно наблюдать, как в городской квартире помидоры набирают рост. Самое главное, уже в феврале начинаю думать о лете и будущем урожае, что добавляет в мою жизнь позитива.

Подытожу: от любой работы можно получать истинное удовольствие. Считаю, при правильной организации труда на садовом участке можно и нужно выбрать время для того, чтобы отдохнуть в тени раскидистых яблонь, послушать пение птиц и полюбоваться закатом солнца.