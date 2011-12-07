Аптека на грядке: что посадить?

К сожалению возможности для сбора целебного сырья у горожанина немного. Конечно, можно купить его в аптеке, но почему бы не вырастить необходимые растения на собственном участке? Вот что советует наш постоянный консультант кандидат биологических наук Ольга Леушева.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО. Для посадки лекарственных трав нужно подобрать участок подальше от септиков, выгребных ям, компостных куч, мест содержания домашних животных и проезжей части дороги.

Большинство лекарственных трав предпочитают солнечный свет, но некоторые неплохо растут и в полутени, например: мелисса, разнообразная мята, монарда, любисток.

Травы, у которых полезными свойствами обладают корневища, требовательны к механическому составу почвы. Если земля на участке глинистая, плотная, ее нужно разрыхлить, добавляя песок, и сформировать приподнятые грядки.

Популярные у садоводов и огородников средиземноморские травы (розмарин, лаванда) требовательны к теплу. Зачастую они не способны пережить наши суровые зимы и вымерзают даже под укрытием. Такие культуры лучше выращивать в контейнерах, а на зиму убирать в прохладное непромерзающее помещение.

Классический стиль аптекарского огорода — небольшие сегменты геометрических форм, разделенные узкими перекрещивающимися дорожками. Можно чередовать посадки трав с участками, засеянными газонной травой. Если места мало, придется обойтись декоративной клумбой, разделив ее на секторы. По центру высаживают высокорослые травы, а остальные растения размещают, подбирая гармоничные сочетания.

Любители создают оригинальные двухъярусные конструкции, заполняя их культурами с соцветиями различных оттенков, контрастных или родственных. Для начала достаточно одной-двух небольших грядочек или клумб, расположенных по возможности поближе к дому. Ведь аптекарский огород — это не только полезно, но и очень красиво.

ЧТО ПОСАДИТЬ? Основу аптекарского огорода обычно составляют многолетники — шалфей, тимьян, мелисса, душица, зверобой, тысячелистник. В посадках незаменимы цветущие растения — монарда, календула, валериана и другие. Имеет смысл заранее поинтересоваться особенностями того или иного растения, чтобы знать высоту стеблей, время цветения, форму и оттенок соцветий, особенности роста.

УХОД. Кто ухаживает за лекарственными травами в лесу или на лугу? Большинство из них крайне неприхотливы. Но раз уж мы их приручили… К счастью, все вполне традиционно: прополка, рыхление почвы, полив и подкормка, удаление увядающих соцветий (если растение выращивается не ради получения семян). Понятно, что для борьбы с болезнями и вредителями применять химические вещества нельзя.

РАЗМНОЖЕНИЕ. Корневища дикорастущих трав можно аккуратно выкопать на ближайшем лугу и пересадить к себе на участок. Многолетники размножают делением, черенкованием или отводками. Некоторые лекарственные травы выращивают из семян. Причем необязательно сеять их весной, когда и без того дел хватает. Возможен посев в середине лета или под зиму.

ПРИМЕНЕНИЕ. Неплохо всегда иметь под рукой средства от тех болезней, которые чаще всего настигают членов семьи. Эхинацея и зверобой укрепят иммунитет. Противовоспалительное свойство календулы поможет при ангине и стоматите. Причем сортовые махровые разновидности обладают теми же лечебными свойствами, что и простые. Аптечная ромашка незаменима при простудных заболеваниях: ингаляции, полоскание горла отваром, лечебный чай. Чай с мятой и мелиссой не просто вкусный, но еще и полезный — бодрит, освежает и улучшает пищеварение. Кожные высыпания и мелкие царапины лечат отварами чистотела, череды и зверобоя. Шалфей незаменим при бронхите и желудочно-кишечном воспалении. Недаром на Руси кипрей (иван-чай) считали средством от тысячи болезней. Растение содержит вещества, повышающие иммунитет и сопротивляемость организма.

ВНИМАНИЕ! Лекарственные растения стоит рассматривать лишь как вспомогательные при лечении средства. Применять их можно, только зная обо всех их свойствах и противопоказаниях. Составляя фиточай, отвар или настой из выращенных вами лекарственных трав, учитывайте их совместимость и соблюдайте пропорции. В случае серьезного заболевания полагаться только на траволечение опасно.

Не стоит забывать об индивидуальной непереносимости и аллергической реакции, поэтому консультация врача перед применением (или даже садовыми работами) обязательна. Аптекарский огород желательно огородить, ограничив доступ к нему маленьких детей, а собранное сырье хранить в недоступном месте.

Подойдя к делу со всей серьезностью, вы сможете получить лечебное сырье и сэкономить свой бюджет. Травы обойдутся значительно дешевле пилюль из аптеки. Да и принимать их намного приятнее!