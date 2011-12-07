Необычный лук с двумя луковицами: в чем причина

С подобным «чудом» со своего огорода пришел в редакцию «КВ» и наш постоянный читатель Рашид Салахов. В чем причины такой аномалии? За ответом на этот вопрос мы обратились к нашему постоянному эксперту — кандидату биологических наук Ольге Леушевой.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ. Грешит чаще всего этим и чеснок. Специалисты называют это явление ослабленным стрелкованием и приводят несколько причин, вследствие которых луковички могут вырасти не там, где им положено.

Возможно, на посадку использовали не чистый сорт. Гибридные растения особенно чувствительны к неблагоприятным условиям выращивания. В последние годы с погодными аномалиями такие случаи участились.

Ослабленное стрелкование можно наблюдать при выращивании южных сортов и гибридов в более северных регионах. Под влиянием новых условий внешней среды у растений также может произойти «сбой программы».

Проблема может возникнуть, если нет хорошего опыления. Семян образуется мало или их нет вовсе, а на стрелке появляются луковички. Таким образом растение заботится о том, чтобы не остаться без потомства.

Если стрелкующиеся формы чеснока длительное время размножать зубками, они становятся возрастно-старыми растениями. У таких часто развиваются укороченные стрелки без соцветия. Вместо бутонов формируется лишь несколько крупных воздушных луковичек, которые не выходят даже из ложного стебля, образуя вздутия на различной его высоте.

Между прочим, популярный у огородников крупнозубковый нестрелкующийся сорт чеснока Широколистный 220 был получен селекционером Кузнецовым в результате отбора и выращивания в условиях, способствующих проявлению ослабленного стрелкования растений сорта Пятигорский.

СТРЕЛКИ ЧЕСНОКА. Появление стрелок у стрелкующихся сортов чеснока не предотвратишь, да и ни к чему! Летом у растений одновременно происходит формирование воздушных луковиц, цветков и вызревание настоящей почвенной луковицы. Чтобы не ослаблять растения, огородники выламывают лишние стрелки, оставляя несколько штук для получения бульбочек. Из этих воздушных луковиц на следующий год вырастают однозубки диаметром 0,3 — 1,5 см и массой 0,1 — 6,5 г, а через год — полноценные чесночины.

Вначале стрелки завиваются в два-три кольца, но постепенно распрямляются. Для огородника это является надежным сигналом к началу уборки.

СТРЕЛКИ ЛУКА. А вот появление стрелок у лука — явление нежелательное. Если на сотню посаженных вырастает два-три растения со стрелками, это нормально. При массовом стрелковании можно остаться без урожая — луковицы будут мелкими и плохо хранятся.

Чаще всего шестисоточники покупают лук на посадку весной. Кто может гарантировать, что хранился он правильно? Поэтому севок выбирают придирчиво — он не должен быть пророщен, шелуха должна быть блестящей, плотной, глянцевой. Чем крупнее севок, тем выше шанс, что он уйдет в стрелку. Оптимальный вариант — диаметр не более 3 см. Овсюжку — мелкие луковички до 1 см — трудно сохранить до весны, но, посаженные под зиму, они растут хорошо и никогда не стрелкуются.

На всякий случай перед посадкой луковицы прогревают — размещают на пару суток возле батареи. Высокая температура притупляет действие гормона роста в растениях, а именно он вызывает цветение.

Провоцирует появление стрелок посадка лука в холодную погоду, непрогретую почву или значительное, до заморозка, похолодание после нее. Нет, луковицы не замерзнут, они прорастут несколько позже, а через положенный срок дружно «заколосятся». Тогда-то и могут обнаружиться аномалии стрелок — явный признак неблагополучия. Какого? Внимательный хозяин решит сам.