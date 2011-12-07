Садовая земляника вдруг зацвела...

БОЛЕЗНЬ ИЛИ ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ? Повторное цветение может появиться из-за повреждения растения. Например, чрезмерной обрезкой, болезнями или вредителями.

Если после первого сбора урожая рано (в июне-начале июля) срезать листья садовой земляники, после чего подкормить азотными, магниевыми и фосфатными удобрениями, растения даже не ремонтантных сортов могут расценить это как сигнал к новому плодоношению.

Также причиной, по которой садовая земляника неожиданно начинает цвести осенью, может быть старение растения. У «пожилых» растений нарушается генетический контроль за цветением, поэтому они начинают выбрасывать цвет в неправильное время.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ? Так или иначе садовая земляника, вместо того чтобы направить свою энергию на формирование новых цветочных почек и накапливать полезные вещества для зимовки, тратит силы на рост и созревание ягод. У нее снижается зимостойкость, она слабеет и становится больше подверженной негативному воздействию сильных морозов и резких скачков температуры.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Некоторые садоводы считают, если до заморозков еще достаточно времени, можно не мешать растению цвести и плодоносить. Но как только станет понятно, что завязи не успеют дозреть, их нужно прищипнуть.

И все же правы были те садоводы-любители, кто удалил все цветки и бутоны сразу. Это избавило растения от лишних затрат питательных веществ и жизненных сил, заставило их переключиться на подготовку к зимовке.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ. Ситуация, когда растения зацветают не в срок, время от времени повторяется. С природой не поспоришь, но чтобы предотвратить осеннее ненужное цветение, мы должны помогать растениям справляться со стрессовыми ситуациями, проводить своевременную и правильную обрезку, вовремя подкармливать удобрениями, соответствующими сезону (азотными - весной, фосфорными и с содержанием кальция - осенью).

Что касается урожая на следующий год, это внеплановое цветение особых проблем не доставит, ведь цвели лишь отдельные кустики, а основная масса дисциплинированно дремала под осенним солнышком в ожидании зимы. Весной нужно будет еще раз подкормить садовую землянику минеральными удобрениями, провести обычный уход и ждать урожая!