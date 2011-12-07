Спасаем растения от жары: советы кандидата биологических наук

ПОД ЗНОЙНЫМ НЕБОМ. Растения, находящиеся в открытом грунте, достаточно затенить тентами из нетканого материала или ширмами. Стволы молоденьких деревьев и кустарников можно обернуть мешковиной. И конечно же, необходимо обеспечить достаточный полив рано утром или вечером перед заходом солнца теплой отстоявшейся водой. Когда влага полностью впитается в почву, грядки осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят. Затем мульчируют 3 — 4-сантиметровым слоем торфа, перегнойной земли, листьями, травой или сорняками (без цветков и семян), перепревшими опилками или перепревшей резаной соломой. Главное, чтобы почва была прикрыта и испаряла меньше влаги.

На легких песчаных почвах следует поливать чаще и небольшими порциями, на тяжелых реже, но обильнее. Трудно да и ни к чему поливать весь огород за один раз — удобнее разделить его на зоны и каждый вечер обильно поливать небольшой участок. Нельзя поливать грядки сильной струей воды, которая может размыть почву и обнажить корни.

Полезны освежающие поливы. Их проводят, когда жара спадет, но с таким расчетом, чтобы до вечера влага с листьев успела испариться. Можно совмещать поливы с подкормкой слабым раствором органических и минеральных удобрений.

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ. Особенно тяжело приходится растениям в теплицах. Днем они задыхаются от жары и нехватки свежего воздуха. Температура в не оборудованной автоматикой или хотя бы достаточным количеством дверей и форточек теплице может подниматься до 50 градусов! В то время как пыльца томатов, например, становится стерильной уже при 30 градусах тепла.

Добиться стабильного поддержания нормальной температуры и уровня влажности внутри парника — задача непростая. Специализированные магазины предлагают нам светоотражающие сетки нескольких размеров, снабженные специальными креплениями. Устанавливать такие укрытия рекомендуют либо непосредственно над кровлей парника, либо с восточной и западной его стороны. Впрочем, можно создать искусственное укрытие самостоятельно из подручного материала — мешковины либо нетканки. Не так удобно и красиво, зато дешево.

А вот на чем действительно не стоило бы экономить, так это на автоматизированных приспособлениях, которые распахивают форточки для проветривания, как только показатель гигрометра или цифры на термометре превышают заданную норму.

Стоят они недешево, но если шестисоточники, неотрывно находящиеся на участках, могут вовремя открыть-закрыть фрамуги (а их общая площадь должна составлять не менее 1/6 площади пола), для растений огородников выходного дня такая автоматика жизненно необходима. Кстати, как и система капельного полива.

ПРОВЕТРИВАНИЕ. Облегчить жизнь растений в теплице может обычный бытовой вентилятор. Но будьте готовы, во-первых, потратить дополнительные средства на оплату затраченной электрической энергии, а во-вторых, отыскать удлинитель, который можно будет кинуть в теплицу от ближайшей розетки.

Иногда для нормализации температуры внутри теплицы рекомендуют устанавливать парогенераторы, поливать междурядья и ставить емкости, наполненные жидкостью. Но повышение влажности — не лучшее условие для роста огородно-тепличных культур. Томатам это уж точно ничего хорошего не сулит.

КОГДА ПОХОЛОДАЕТ. Рано или поздно жара спадет. Действие стрессового фактора прекратится, и чтобы жизнь растений вошла в привычную колею, их нужно будет обработать одним из антистрессовых препаратов, строго придерживаясь инструкции.

И все же нет худа без добра. Жаркое лето часто идет на пользу картофелю и томатам — жару не любит фитофтора. Есть шанс вырастить теплолюбивые культуры, которые обычно чувствуют себя в нашей полосе неуютно.