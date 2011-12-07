Как получить богатый урожай независимо от погодных условий: советы эксперта

Определяем состав почвы. Прежде всего необходимо изучить почву: определить уровень грунтовых вод, состав почвы и ее кислотность. Состав почвы лучше всего определить в агрохимической лаборатории. Однако можно это сделать и самостоятельно.

Для этого необходимо взять пригоршню почвы из пахотного слоя, размочить образец в воде до тестообразного состояния, скатать шарик, затем шнур, а из него — кольцо. Если шарик не образуется — значит, почва песчаная. Шарик образуется, но шнур не скатывается — почва супесчаная. Шарик и шнур образуются, но кольцо разваливается — почва суглинистая. Шнур свертывается в кольцо без трещин — почва глинистая. Определив состав почвы, следует продумать мероприятия по ее окультуриванию.

Если земля глинистая, можно использовать опилки. Если почвы песчаные, то необходимо каждый год вносить органические удобрения на различную глубину и в несколько приёмов. Весной очень важно определить время для начала обработки почвы. Сигналом начала фенологической весны обычно являются распускающиеся цветки мать-и-мачехи. Зацвела — значит, оживает земля, самое время приступать к обработке почвы.

Поможет известкование. Существуют основные показатели почвенного плодородия для формирования высоких урожаев: агрофизические (плотность), биологические (гумус, биоактивность), агрохимические (кислотность, содержание азота, фосфора, калия и микроэлементов).

Особо хочется поговорить про кислотность почв. Известно, что большинство сельскохозяйственных культур развивается в условиях слабокислой или нейтральной реакции почвы. Однако природа распорядилась так, что почва бывает и кислой, что сильно угнетает садово-огородные культуры. На кислых почвах растения плохо усваивают питательные вещества, недостаточно развивается корневая система и в целом растение, накапливаются вредные для растений вещества, не формируются полезные почвенные микроорганизмы. Элементы питания на таких почвах переходят в недоступные для растений формы.

Кислые почвы, особенно сильнокислые — можно сказать, мертвые земли. Там приостановлены практически все жизненные процессы. Ждать на кислых почвах хороших урожаев бесполезно. Единственный прием устранения избыточной кислотности почвы — известкование. Оно резко смещает биологические процессы в сторону, благоприятную для роста растений. Активизация микробной деятельности улучшает агрофизические и агрохимические свойства почвы. Труднодоступные формы элементов питания переходят в легкоусвояемые соединения. Кальций способствует укреплению корневой системы и стебля, а магний участвует в процессе фотосинтеза растений. Вносимые садоводами фосфорно-калийные удобрения закрепляются в корнеобитаемом слое почвы, не вымываются из нее весной и осенью, оставаясь доступными для растений.

Какова оптимальная кислотность для различных культур? Кислотность почвы характеризуется величиной рН. Нейтральная реакция почвы соответствует рН = 7. Если рН больше 7, то реакция почвы щелочная, ниже — кислая. Оптимальная кислотность почв для вишни, сливы рН =7,0. Для груши, крыжовника, смородины, яблони рН = 6,0 — 6,5. Для земляники рН = 5,0 — 6,0.

Растения, требующие почв, близких к нейтральной или слабощелочной реакции (рН = 6,6 — 7,0): капуста, лук, пастернак, перец, свекла, сельдерей. А вот растения, нуждающиеся в почве слабокислой реакции (рН = 6,3 — 6,7): баклажаны, бобы, горох, дыня, кабачки, картофель, огурец, фасоль, шпинат. Есть и растения, которые хорошо переносят умеренную кислотность почвы (рН = 5,0 — 5,5): морковь, помидоры, редька, репа, тыква. Повышенная кислотность почвы отрицательно сказывается на овощных культурах: капуста поражается килой, морковь — фомозом, свекла — гнилью сердечка, лук — шейковой гнилью.

Как определить кислотность почвы на своем участке? Узнать кислотность почвы можно в агрохимической лаборатории измерением рН с помощью «рН-метра». Определить ее также можно индикаторной (лакмусовой) бумагой, которая продается в магазинах.

Для справки

Чтобы облагородить сильнокислую почву, надо раз в 5 — 6 лет вносить поверхностно до 50 — 70 кг природной измельченной, желательно сыромолотой извести на каждую сотку земли. Для нейтрализации кислых почв применяют гашеную известь, дефекат (отходы сахарных заводов), доломитовую или известняковую муку, мергель, известняк доломитизированный, цементную пыль, известковый туф, мел молотый. В нашей республике в основном используются местные экологически чистые и безопасные сыромолотые известковые удобрения.

Раис Миннуллин, кандидат сельскохозяйственных наук