Санта-Барбара по-казански. Отправитель неизвестен

В воскресенье мне исполнилось 40. Замечательный возраст! Ощущаю всю полноту жизни. Карьера состоялась, материально независима, объездила полмира. Осталось только над личной жизнью поработать. Два неудачных брака распались. Зато третий непременно будет счастливым. Я в этом уверена. Есть любимый сын. Большой умница. Студент, учится и живет в другом городе.Уже накануне своего юбилея знала, что меня ждет маленькое чудо. Предчувствие давало о себе знать легким головокружением и приятным покалыванием в животе. Точно такие же ощущения возникли в детстве. В тот день, когда я нашла монетки…***Была у меня хорошая подруга. Звали ее Анютой. Худенькая девочка со смешливыми глазами. Фантазерка и выдумщица. Часто гуляли с ней на улице, играли в девчачьи игры.Как-то раз строили в песочнице замок. Рыхлые башенки, кособокие стены. Красиво! Зачерпнув лопаточкой очередную порцию песка, Аня вскрикнула:— Ой, кажется, что-то нашла!— Наверное, клад, — отозвалась я.Подсела ближе к подруге, затаив дыхание. Анюта рыла песок голыми руками. Комья летели во все стороны. Наконец добралась до сокровища. Им оказалась маленькая деревянная кофемолка. Ржавая ручка, потрескавшийся корпус.— О! — загадочно произнесла Аня. И замолчала.— Что случилось?— Это волшебная мельница.— С чего ты взяла?— У меня есть такая же. Мама говорит, что две держать в доме нельзя. Надо ежедневно перед сном крутить ее ручку. А утром будут появляться монетки.Сначала я не поверила услышанному, но Аня была весьма убедительна. Девочка уговорила испытать мельницу в деле. Обещала, что у меня появятся собственные деньги. Смогу покупать мороженое и сдобные булочки. Перед перспективой полакомиться любимыми сладостями я не устояла. И положила мельничку в накладной карман хлопкового платья.Притащила приспособление домой. Разместила на трюмо в прихожей и стала ждать чуда. Собираясь на боковую, трижды повернула ручку.— Ну, пожалуйста, работай!Утром, к моему разочарованию, ничего не произошло. Искренне расстроилась.Встретив Аню, уточнила, все ли сделала правильно.— Да-да, конечно! — защебетала девочка. — Мельничке просто нужно время, чтобы привыкнуть к новой хозяйке…Но монетки не появились ни на другой день, ни на третий. Я почти плакала от отчаяния. Мои переживания заметила бабушка.— Настенька, что случилось? Кто-то обидел? — забеспокоилась старушка.Все как на духу рассказала. В глазах стояли слезы. Бабушка улыбнулась и покачала головой:— Каких только чудес не бывает на свете, внученька…С того самого момента в мельничке почти каждое утро стали появляться монетки — 10 копеек, 15, иногда 20. Счастью не было предела. Когда я поделилась происходящим с Анютой, девочка, кажется, немного удивилась:— Правда? Купишь мне мороженое?— У тебя же своя мельничка есть.— Что-то она перестала работать. Наверное, волшебство рассеялось.Мороженое подруге все же купила. Ее любимый пломбир в вафельном стаканчике. Ведь именно благодаря Ане обрела удивительный прибор. Сама я больше любила фруктовый десерт. Тот самый, за 7 копеек. Коснешься, бывало, языком сиреневой поверхности — и тут же по губам растекается настоящий вкус лета. Незабываемо. Мельничка позволила наесться мороженым до отвала.Вскоре мы с родителями переехали в собственную квартиру. Дробилку решила подарить бабушке:— Будешь покупать себе конфетки!— Спасибо, внученька, — ответила родная и поцеловала меня в щеку…Больше волшебных вещей я не находила. И лишь спустя много лет поняла, откуда брались монетки в кофемолке:— Бабуля, а я ведь тогда по-настоящему поверила в чудо!— Конечно. Ведь у человека в жизни обязательно должно быть место для сказки, — весело подмигнула старушка.Бабушка давно ушла. А сказка поселилась в моих надеждах и воспоминаниях… Сквозь серое стекло взрослой жизни я по-прежнему смотрела в детство…***Внезапно раздался звонок в дверь. Мельком взглянула на часы. Почти шесть. «Кто это может быть?» Лучшая подруга придет только завтра. Будучи суеверными, мы сошлись во мнении, что сорокалетие отмечать не стоит.— Посидим в понедельник, — заявила Маринка. — Просто пообщаемся.Открыла дверь. На пороге появился… огромный букет на ногах. Белые розы, прижавшиеся друг к другу нежными головами. «Прекрасное облако прилетело!» — подумалось мне.— Вы — Анастасия? — произнесли «ноги».Оказалось, что они принадлежали сотруднику службы доставки. Мужчина был уполномочен передать мне букет в целости и сохранности.— Распишитесь в получении, — попросил курьер. — С праздником вас. Пусть каждый новый день приносит радость!Приняв букет, я еле удерживала равновесие.— Большое спасибо… От кого подарок, не подскажете?— Отправитель неизвестен.Закрыв дверь за неожиданным посетителем, отнесла цветы в кухню: «Сколько здесь роз, интересно? Наверное, не меньше ста».Пришлось наливать воду в эмалированное ведро. Вазы подходящего размера не оказалось. Из букета выпала открытка. Розовый квадратик с нарисованными кошечками! «Улыбнись. Счастье тебе к лицу», — писал неизвестный.— Надо же! — вслух произнесла я. — Ждала, но не ожидала.Решила не истязать себя размышлениями о том, кто мог устроить этот сюрприз: «Так даже интереснее. Надеюсь, сам объявится».Вечером, как обычно, приняла душ и легла спать. Утром отправилась на работу. Про мой день рождения не забыли.Начальник выписал премию в честь юбилея. Пожелал дальнейших успехов в трудовой деятельности и уважения подчиненных.Коллеги вручили сертификат в косметический магазин.Даритель букета не давал о себе знать. Начало возрастать любопытство. Решилась позвонить Маринке:— Представляешь, кто-то прислал восхитительные розы. Инкогнито.— Как здорово! — восхитилась подруга. — Вечером похвастаешься.***Дверь отворилась, на пороге показалась моя улыбчивая рыжая Маринка.— А я не одна, — сообщила подруга и втолкнула в прихожую высокого худощавого мужчину.— Камиль, неужели ты? — покраснела я.— Не забыла?— Разве школьную любовь забудешь?— Пришел ошибки молодости исправлять.— Нашел меня в соцсети, — рассказала Маринка. — Расспрашивал, где ты, чем занимаешься, как живешь. Узнав, что путь свободен, решил действовать.— А кто еще мне мог помочь? — усмехнулся мужчина. — Вы с первого класса не разлей вода.— Все такой же романтик, — подмигнула Маринка.— Лучше тебя так и не нашел. Мой брак без любви долго не продержался.— И я уже дважды ошиблась, — смутилась я. — Спасибо за подарок…— Не за что. В жизни каждого человека должно быть место для сказки. Кстати, давно ли ты запускала небесные фонарики? Поехали на Казанку?