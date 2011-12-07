«Санта-Барбара» по-казански. Право выбора

— Жениться Вам надо, барин, — нравоучительно заметил Андрей.

Слава только отмахнулся от друга.

— Пробовал, не понравилось, — заметил он. — «Как много девушек хороших, как много ласковых имен…» Только вот после появления штампа в паспорте что-то в них меняется.

— Ну ты и пессимист, — усмехнулся Андрей. — Хотя кто-то в Думе с тобой согласен, недавно вот и печать в паспорте о браке сделали необязательной.

— Да по фигу, — сказал Слава. — Я после развода впервые за много лет дышать стал спокойно. Занимаюсь тем, что интересно, и никто мне не говорит, что это фигня, а у меня детство в одном месте играет.

— «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» — напел со смехом Андрей.

— А я и не отказываюсь, — возразил Слава.

Мужчина не жалел, что в свое время женился. Супруга Алина была замечательной женщиной. Хотя они так и не нажили детей, но это было полезным опытом. Характер мужчины смягчился, он научился компромиссу, стал чутким и внимательным к проблемам других человеком.

Была в этом и обратная сторона. Вся жизнь Славы стала зависеть от расписания других людей. Выходной перед телевизором превратился в сладкий мираж. Вместо этого каждый свободный день нужно было реализовывать задумки Алины или помогать ее родителям.

Слава не роптал до определенного момента. Однажды с подачи друга он попробовал себя в мотокроссе — езде по пересеченной местности. И сразу понял — это его.

Надо отметить, что любое серьезное хобби — удовольствие недешевое. Слава стал тратить на мотоцикл, снаряжение и поездки приличные суммы, хотя и не в ущерб семейному бюджету.

— И сколько ты еще собираешься тратить на эту детскую ерунду? — заявила однажды Алина.

Слава пытался возразить ей, что мотокросс — его отдушина, что она приносит ему массу ярких эмоций.

— Ты же на танцы ходишь? — заметил он.

— Это другое. Я там отдыхаю, а еще танцами полезно заниматься, а ты на своем мотоцикле убьешься когда-нибудь.

Понимания между супругами становилось все меньше. Спустя несколько месяцев после этого разговора Слава угодил в больницу — сердце прихватило. Врач объяснил, что причиной во многом стало переутомление.

Тогда, лежа в палате, Слава вдруг понял, что впервые за долгое время никуда не торопится, не боится кого-нибудь подвести.

— Я так больше не могу, — признался он жене.

И к большому облегчению мужчины она его поняла.

Славе понравилось снова побыть холостым. Появилось много времени на увлечения, за которые не нужно отчитываться. Вслед за мотокроссом в его жизни появились альпинизм и дайвинг. В быту Слава тоже оказался полностью самодостаточным.

Впрочем, даже самый устроенный быт временами хочется разделить с близким человеком. В окружении Славы новые лица появлялись редко, поэтому он решил попытать счастья в интернете.

Опыт оказался неудачным. Ровесницы Славы искали сразу будущего мужа, причем с какой-то маниакальной остервенелостью. Предыдущие этапы отношений для них не были самоценными, а мужчина совершенно не хотел торопиться.

С девушками помоложе получалось и смешно, и грустно.

— Я хороший психолог, читаю людей как открытую книгу, — заявила одна из них во время первой встречи.

— Э-э-э, хорошо, — согласился Слава. — Ты училась где-то?

— Нет, у меня это природное.

— Наверное, любишь читать?

— Да, книги по саморазвитию.

Слава хотел заметить, что любая настоящая литература развивает, но удержался. Позже он заметил, что большинство молодых девушек в наше время сконцентрированы исключительно на собственном психологическом состоянии и саморазвитии. Причем редкая из них могла сказать, в чем же это самое развитие заключается.

С Таней Слава познакомился на бардовском фестивале, куда его уговорил поехать Андрей. Там он откровенно заскучал — не его оказался жанр. В том же самом призналась и девушка, сидевшая рядом.

Таня в свои сорок выглядела максимум на тридцать. И дело не в моложавости, а скорее миниатюрности и детском живом выражении лица. «Маленькая собачка до старости щенок», — это было сказано про нее.

В общении она оказалась столь же легкой и непосредственной. Слава при знакомстве сразу подумал, что она непременно имеет какую-нибудь творческую профессию. И угадал — Таня работала художником в театре.

Очень скоро они стали много общаться. У Славы и Тани оказалось много общих знакомых, им приятно было проводить время вместе.

— Совсем не хочу влюбляться ни в кого, — призналась однажды она в разговоре.

И было понятно почему. Таня была разведена, воспитывала десятилетнюю дочку и присматривала за старенькой мамой. Выкроить свободное время для нее было очень непросто, да и денег все время не хватало.

А еще Слава вскоре заметил, что почти все друзья Тани много лет влюблены в нее. При этом часто предлагают свои чувства, совершенно не заботясь, нужны ли они девушке. Наверное, они и подружились из-за того, что Слава никогда не переходил этой черты.

— Ты в Танюху влюблен, что ли? — поинтересовался как-то Андрей.

— Ты знаешь, чтобы быть с ней, нужно встроиться в ее жизнь, стать ее частью, а не центром, — уклончиво заметил в ответ Слава. — Я не чувствую за собой ни малейшего морального права туда врываться.

Конечно, мужчина немного лукавил. Ему давно нравилась Таня, но он не был уверен, что сможет вновь подчинить всю свою жизнь чужим интересам. А еще, как и многие, он боялся быть отвергнутым. Ведь тогда и их чудесной дружбе придет конец.

В конечном итоге Слава стал отдаляться от подруги. В те дни, когда она находила время, он придумывал отговорки. Впрочем, он не смог не заехать поздравить ее с днем рождения.

— Ты меня избегаешь, — заметила Таня, глядя Славе в глаза. — Боишься чего-то?

— Наверное, — мужчина не удержался и отвел взгляд.

— Если ты думаешь, что женщине приятно, когда влюбленный в нее мужчина пытается ее игнорировать, то глубоко ошибаешься.

Слава удивленно взглянул на девушку.

— Мне не нужно тебя менять, — продолжила та. — Мне не нужна половинка, я уже целая, понимаешь? И счастливая. Но с любимым человеком могу стать еще счастливее. Я надеюсь, что и ты чувствуешь так же.

Слава с грустью подумал, как глупо все это время оправдывал свою неуверенность.

— Я тебе обещаю, что в будущем буду решительнее, — твердо сказал он.

— Это совсем не обязательно, — серьезно ответила Таня. — Главное, чтобы все было хорошо.

Владимир ПОДГОРНОВ