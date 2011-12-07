«Санта-Барбара» по-казански. История одного курьера

Пятничное утро для велокурьера Эдика казалось хмурым, впрочем, как всегда. Как он сам любил говорить: «Сложно любить жизнь с огромным коробом за спиной».

— Эдуард, 17-й заказ, четыре пакета на Меридианную, — проскрипел прокуренным голосом распределяющий. — И давай на этот раз без опозданий на десять минут и твоей фирменной забывчивости, договорились?

— Понял, выезжаю, — со вздохом ответил замотанный разъездами курьер.

«Как можно избежать опоздания, когда ты стоишь у подъезда по 5, 10, а иногда и по 15 минут — старенький смартфон постоянно глючит. А маску он вовсе не забывал надеть, она просто выпала из кармана прямо посреди дороги — не устраивать же аварию с участием десятка машин ради куска ткани», — раздраженно рассуждал Эдик, седлая старенький велосипед.

Жизнь не была слишком благосклонна к молодому человеку, хотя и назвать ее несчастной язык не поворачивался. В свои 25 лет Эдуард имел всего лишь пару кредитов, не голодал, жил с родителями в неплохой квартире в спальном районе города. И даже имел высшее образование престижного казанского вуза, которое, однако, мало помогло ему в поиске достойной и высокооплачиваемой работы. Дело в том, что парень отучился на юриста, как в свое время ему посоветовал отец. И хотя когда-то данная профессия была перспективна, но в последнее время надобность в подобных специалистах без опыта работы если и не совсем отпала, то сильно сократилась — востребованными таких начинающих юристов не назовешь. Работать за спасибо Эдик не хотел да и не мог, имея на руках кредиты, а поэтому крутил ногами педали.

Приехав по адресу, велогонец тихо выругался себе под нос:

— Мдааа, понятно, снова ЖК c охраной, опять потенциальное опоздание! Сначала придется с охранником объясняться, а потом ждать, когда мне заказчики изволят открыть дверь. А в таких домах живут люди, которые спешить и суетиться не привыкли.

Однако на этот раз судьба была благосклонна к нашему герою, и он без проблем прошел через охранный пост, а затем быстро поднялся на этаж и нажал на кнопку звонка. Через пару мгновений дверь отворилась, и Эдик сразу понял, что ему еще долго не забыть этот заказ номер 17.

На пороге стояла женщина невероятной красоты с длинными роскошными волосами в элегантном домашнем наряде. Эдик узнал ее. Рената жила когда-то в их подъезде этажом выше. Неприступная красавица была на пять лет старше и вздохов влюбленного соседского парнишки не замечала. Она не узнала его, вежливо поблагодарила и даже протянула 400 рублей на чай. Молодой человек настолько оторопел, что все еще стоял с пакетами в руках, не смея шевельнуться.

— Вы как будто призрак увидели, молодой человек. Может быть, вам налить стакан воды? Давайте я заберу пакеты, — с милой улыбкой промолвила женщина.

— Да… Нет… Да, конечно, вот, — смущаясь, пролепетал Эдик и протянул свою ношу. — Спасибо за заказ. Всего доброго вам.

— И вам тоже всего доброго, — донеслось как сквозь вату до Эдика. Но он уже не мог воспринимать реальность объективно. Прежние чувства накрыли его с головой. Рената давно уже уехала из их дома. У нее успешный бизнес — она владелица сети маленьких пекарен. Зачем ей помнить о бедном воздыхателе? Но как же завоевать ее сердце?

Вернувшись на склад, он рассказал историю своим коллегам в надежде на совет, но они лишь высмеяли несчастного влюбленного.

— Да нужен ты ей 100 лет. Айда работай лучше и выкинь эту чушь из головы.

Но Эдик через два дня ушел с работы. Устроился на новую, по профессии. И пусть помощнику адвоката платили еще меньше, чем доставщику продуктов, он твердо решил работать на перспективу и стать уважаемым человеком.

Шло время. Благодаря упорному труду и экономии молодой человек смог рассчитаться по всеми долгами и кредитами, даже начал помогать родителям. Адвокат очень ценил своего помощника, который относился к поручениям сверхвнимательно, обещал ему карьерный рост.

Жизнь заиграла новыми красками, однако Эдику не давали покоя мысли о Ренате. Он решил обратиться за советом к отцу, возможно, его опыт поможет.

— Пап, а как вы познакомились с мамой?

— О, это очень интересная история, — мечтательно начал Дмитрий Николаевич. — Я в то время учился в Казани на инженера, а твоя мама была врачом в районной поликлинике. Мне было 20, а она постарше — уже работала по распределению.

Эдик навострил уши и стал слушать с утроенным интересом, а отец продолжал:

— Как-то раз, играя в волейбол, я травмировал руку. Мне срочно понабилась помощь врача. Я отправился в районную поликлинику. Там я встретил твою маму и влюбился в нее с первого взгляда. Она была такая красивая и добрая, что я сразу пригласил ее на свидание, а она дала согласие погулять со мной в парке «Черное озеро». Мы шагали по дорожкам и говорили обо всем. Затем я признался ей в любви, а через месяц сделал предложение. Да и свадебные фотографии у нас оттуда есть, вот альбом лежит — посмотри. Это ведь наш с мамой любимый парк.

Дмитрий Николаевич протянул сыну семейный альбом с черно-белыми фотографиями, и тот принялся его разглядывать с наигранным интересом, так как видел его уже в тысячный раз.

— Кстати, о прошлом. Сынок, я там прикупил тортик «Сказка» в пекарне на углу. Мы студентами обычно со стипендии на такой скидывались и девчонок в гости приглашали. Ну, это еще до встречи с мамой…

Отец продолжал что-то говорить, но Эдик уже не слушал, он убежал на кухню, где на столе лежало бисквитное чудо с кремовыми розочками. Сладкоежкой он был с детства, но не отрезал себе ни кусочка.

— Эх, молодежь, — только и промолвил отец.

Уже через полчаса влюбленный молодой человек стоял под дверью Ренаты. Бывшего курьера было не узнать: стильный, импозантный, уверенный в себе мужчина в строгом элегантном костюме.

Звонок в дверь. Долгие секунды ожидания. И вот дверь открылась.

— Ой, я не заказывала… — начала Рената, но увидев то, что незваный гость держал в руках, замолчала и приветливо улыбнулась.

— Это тебе, — просиял Эдик, протягивая хозяйке квартиры тот самый торт «Сказка». — Узнала меня? Можно зайти? Это тебе к чаю.

— Ну заходи! — заинтересованно протянула красавица. — Я сейчас чай заварю.

Дмитрий ФЛЕГОНТОВ