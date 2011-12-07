«Санта-Барбара» по-казански. Мужское воспитание

— Серега, принимай! — сообщил Артур, вынося к мангалу ведерко с маринованным мясом.

Сергей стал деловито нанизывать будущий шашлык на шампуры. В обстановке радовало абсолютно все, несмотря на слякотную погоду. В конце концов, не каждый день удается встретиться с армейскими сослуживцами, живущими в разных городах, а тут сразу Артур и Андрюха пожаловали с семьями, да еще и дата подходящая — 23 февраля.

Срочным совещанием оперативного штаба было решено выехать на дачу Сергея, где имелись и система отопления и большое количество спальных мест. Уже на месте началась обычная для таких событий суматоха: женщины нарезали салаты и закуски, ребятня пыталась слепить снеговика из остатков мокрого снега, мужики деловито растапливали печку и раздували мангал.

К тому моменту, когда поспели угли для мяса, дети совершенно промокли и были сосланы развлекаться в дом.

— Может, по чуть-чуть? — хитро улыбнувшись, достал плоскую фляжку с коньяком Андрюха. — За встречу?

— Мужики, давайте до вечера потерпим? — жалобно взмолился Серега. — Детей уложим, тогда уж и посидим.

Особого энтузиазма его возражение не вызвало, но товарищи с принимающей стороной согласились.

— Как там ребятня? — поинтересовался Андрей.

— Даже не вспоминают про нас, — весело отозвался Артур. — Я им приставку видеоигровую привез к телевизору.

В этот момент приоткрылась входная дверь и из-за нее выглянул Костик.

— Пап, я к тебе хочу, — твердо заявил шестилетний мальчишка.

— Совенок, у тебя же куртка промокла, нельзя тебе на улицу, — запротестовал Сергей.

— Я сухую надел!

С этими словами он подбежал к отцу. Сергей подхватил сына на руки, мальчик крепко обнял его.

— Ты чего, малыш? — спросил он Костика. — Тебе там скучно?

Тот мотнул головой.

— Я с тобой хочу, — снова очень твердо сказал мальчик.

— Эх, не понимаю я нынешнюю детвору, избалованные они развлечениями, — задумчиво заметил Артур. — Я бы в детстве за такие игрушки да приставки… А им все приедается через час.

— Просто правильный пацан растет, общение человеческое ценит, — сказал Андрей. — Такой мальчишка у тебя классный растет, Серег. Эх, а я вот без отца рос, ушел он от нас.

— А я своего бы никогда так не обнял, боялся до одури, — признался Артур. — Хотя за дело он меня лупил, это да.

Сергей промолчал, ему о своем отце думать совершенно не хотелось.

— Мальчики, скоро мясо будет? — раздался голос от двери.

Мужики дожарили мясо и направились в дом, когда Костик вдруг спросил:

— Пап, а когда к нам дедушка снова приедет?

***

Собственного отца Сергей вряд ли бы смог назвать папой. Просто язык не повернулся бы. Папа — это обязательно добрый, заботливый.

Воспитывали Сережу строго. Вернее, так говорили, когда он был маленьким, а сейчас такое воспитание можно было назвать даже жестоким. С раннего детства отец придерживался единственной директивы в воспитании — вырастить из сына мужика. Инструменты для этого были вполне конкретными: ремень с тяжелой пряжкой с якорем, иногда скалка.

Впрочем, в то время почти всех мальчишек воспитывали в том же духе, да и девчонкам перепадало. Хуже было другое.

Больше всего Сережа не любил, когда отец выпивал дома с друзьями. Происходило это нечасто, да и не напивался никто до зеленых соплей. Но в определенный момент отец громогласно звал сына на кухню.

— Ну-ка, прочитай нам стихотворение, какое в школе учил, — требовал он, когда мальчишка был помладше.

— Серег, а у тебя девчонка-то есть? А целовались уже? — стал его спрашивать родитель, когда сын подрос.

Парню очень хотелось сказать отцу, как тот глупо и неприятно выглядит, надерзить в конце концов… Но Сергей терпел, сделать замечание взрослому в то время для него было немыслимо.

Еще его очень оскорбляло недоверие отца. Неважно, кто на него жаловался: соседская девчонка, бабушка с первого этажа или школьная учительница. Результат всегда был одним: быть Сереге битым. Собственно, одноклассники быстро это поняли, выставляя парня виноватым в любом конфликте. Конечно, он пытался за себя постоять, но за них привычно заступались и учителя, и родители. Так у Сергея в школе сложилась репутация хулигана.

Однажды, после очередной драки, отцу сказали, что Сергея могут исключить из школы. Тогда родитель взял сына и отвез к детскому дому.

— Вот здесь ты теперь будешь жить, — заявил он парню. — Потому что нам с матерью такой сын не нужен.

Потом выяснилось, что это была такая метода педагогическая, мол, от сына он отказываться не собирался, а хотел припугнуть. Но Сергей этого не оценил. Закончив девятый класс, он уехал поступать в техникум в Казани, где потом и остался. Из любви к матери он не прекратил общения с родителем, но звонил исключительно по праздникам, подчеркнуто обращаясь на «вы». А когда матери не стало, перестал делать и это, решив, что внукам ни к чему видеться с таким дедом.

***

— Ань, к нам отец мой приезжал? — шепнул Сергей супруге, оказавшись в доме.

Жена потупилась. Вечером, когда все легли спать, она призналась, что разрешила пару раз приехать деду повидаться с внуками.

— Они так здорово время проводили, он у тебя добрый такой, веселый! — говорила Аня. — Костику он очень понравился.

Сергею слабо верилось в это. Спустя пару дней он позвонил отцу, который к тому времени тоже переехал в Казань, и предложил встретиться.

— Я понял, почему ты позвонил, — признался отец, когда они с Сергеем присели за стол в кафе. — Извини, я не должен был приезжать втихаря к твоей семье.

— Хорошо, что ты это понимаешь, — жестко сказал Сергей в ответ.

— Сынок, ты прости меня, — быстро заговорил родитель. — За детство прости. Понимаешь, я тогда не понимал… Да много чего не понимал. Ты, наверное, не знаешь, я недавно снова женился. В общем, сестренка у тебя появилась. Я когда ее на руки взял, меня будто током шибануло. Чуть не разревелся от нежности, представляешь?

У Сергея самого предательски защипало в глазах.

— Короче, тогда я и понял, как много я с тобой потерял, — продолжил. — Наверное, не готов был я тебе папой стать. Меня это не оправдывает. Поэтому я не жду, что ты меня простишь. Но прошу дать мне шанс стать хорошим дедушкой.

— Хорошо, — проговорил Сергей, тяжело сглотнув. — Но все встречи при мне. Я своего мальчишку никому в обиду не дам.