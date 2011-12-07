«Санта-Барбара» по-казански. Золотое зернышко

Когда я была маленькой, очень хотела братика или сестричку. Чаще, конечно, мечтала о сестренке. Представляла, как мы будем играть с ней в куклы, пить томатный сок из одной кружки. Почему томатный? Потому что самый вкусный. Я подходила к маме и теребила подол ее платья:

— Мамочка, когда ты родишь второго ребеночка? Лучше, если это будет девочка. Может быть, даже мой близнец.

— Ну близнеца уже точно не получится, — отзывалась мама. — Да и куда мы денем малыша? Места в нашей квартире мало. На пол положим? Или оставим в коридоре?

— Дааа… — задумчиво соглашалась я. — А вы с папой накопите деньги на дом. Там комнат больше.

Мама согласно кивала головой. И они с папой начинали откладывать часть своего дохода. Только почему-то на покупку дома денег все равно не хватало. В итоге приобретали то стенку для гостиной, то большой красный ковер.

Отчаявшись, решила написать письмо Деду Морозу: «Пожалуйста, пришли мне на Новый год сестренку. Обещаю хорошо себя вести». Терпеливо ждала несколько месяцев. Но прибавления в семействе так и не случилось…

Пришел май. В теплое время года мы всей семьей жили на даче. Когда родители уезжали на работу, к дежурству приступала бабушка. Готовила обед, копалась в огороде. Мама и папа всегда возвращались с подарками: то шоколадку привезут, то леденец на палочке.

За городом благодать — чистый воздух, лес и озеро в шаговой доступности. Раздолье для детворы! Соберемся, бывало, стайкой и носимся по аллеям словно угорелые. До самой темноты резвились.

Была у меня дачная подруга Нелли. Веснушчатая девочка с задорным носиком. На природу она выезжала с бабушкой Марьям и папой Эльдаром. Мамы не было.

— Она у нас подружилась с зеленым змеем, — рассказывала девочка. — И переехала жить к нему.

Я представляла себе огромного чешуйчатого зверя и ежилась от страха:

— Нелли, неужели ей не страшно? — удивлялась я.

Подружка лишь пожимала плечами:

— Говорят, этот змей кусает и впрыскивает яд. И детям нельзя общаться с теми, кого он укусил.

Нелли знала, что я мечтаю о сестренке. Она и сама не отказалась бы от маленькой подружки. Но была реалисткой: без матери ничего не получится.

— Надо найти особое золотое зернышко и положить его в мамин животик. Там зернышко вырастет и превратится в маленького человечка. У пап животы не открываются — по-другому устроены.

— А где найти такое зернышко? — с замиранием сердца поинтересовалась я.

— Папа говорит — в капусте. Только надо много и хорошо за ней ухаживать…

Сказано — сделано. Капуста у нас занимала целую грядку. И все лето я решила посвятить уходу за ней. Ежедневно с важным видом проводила инспекцию: тут сорняк вырвала, там пожелтевший листочек оторвала. И то и дело с надеждой всматривалась в изумрудные листья: нет ли там золотого зернышка? Но оно никак не появлялось. Иногда бабушка вручала мне садовые грабельки или детскую лейку.

— Капуста зовет в бой! — смеялась бабуля. — Без твоей заботы не вырастет.

Время шло. Белокочанная крепла и округлялась. А будущая сестренка рождаться не хотела.

— Может, ей не хватает чего? — как-то раз спросила я у Нелли.

— Хм… Наверное, подкормить надо, — задумчиво почесала подбородок моя подруга.

— А чем?

— Давай конфет и печенья под капусту положим. Нам же вкусно. Ей тоже понравится!

Я пошла в домик, взяла со стола тарелку со сладостями и вернулась в огород. Высунув языки, мы с Нелли усердно раскладывали под каждый кочан карамель. Разворачивали фантики и укладывали конфеты. А по краям грядки рассыпали крекер.

Как потом ругалась моя бабушка!

— Придумали тоже — продукты переводить! — сердилась старушка. — Удобряют грядки совсем не сладостями.

Испуганная и растерянная, я не могла сдержать слезы:

— Мне очень зернышко золотое нужно найти!

— Какое еще зернышко? На вашу карамель только муравьи сбегутся!

Принимать самостоятельные решения я уже боялась. Лишь однажды обратилась к бабушке с робкой просьбой:

— Давай завяжем бантик на капусте! А вдруг зернышко нашу грядку не замечает? А тут увидит даже издалека.

— Что опять тебе в голову пришло? — удивилась бабушка. — Иди лучше с друзьями погуляй!

Капуста в тот год удалась: выросла крепкой и крупной барыней. Зеленые бока хвастливо возвышались на грядке. Я с тоской смотрела на кочаны. Скоро урожай собирать, а мечта моя так и не сбылась. На глазах выступили слезы. Не справившись с охватившими меня эмоциями, побежала к маме. Она сидела на веранде, какая-то грустная и поникшая. На лице застыло выражение печали.

— Мама, пожалуйста, послушай, — залепетала я. — Если не хочешь дарить мне сестренку, может, хотя бы котенка? Пушистого, с голубыми глазами?

— Нет, доченька, — печально произнесла мама. — Папа от нас уходит. А без него ни ребенка, ни котенка у нас не получится…

— Что с ним случилось? Почему? — испугалась я.

— Такое иногда происходит у взрослых, — вздохнула мама. — Мы будем жить отдельно. Но он навсегда останется твоим папой.

Я крепко обняла мамочку, прижавшись щекой к ее плечу. Так мы и молчали вдвоем. Говорить не получалось…

Осень встречали уже без папы. Под сентябрьский дождь закрывали очередной дачный сезон. Соседские дети потихоньку разъезжались по домам. Незаметно желтели листья, все более прозрачной становилась в озере вода.

— Не переживай, — пыталась приободрить меня Нелли. — У тебя ведь есть я, бабушка и мама!

— Конечно, — соглашалась я. — Теперь буду просить у Деда Мороза не сестренку, а счастья для мамочки.

Отец Нелли, дядя Эльдар, очень нам помогал. Перекопал грядки, спилил сухие ветви на яблонях. И даже починил водосток. А в один прекрасный вечер погрузил спелую капусту в багажник своего автомобиля и довез до нашего подъезда.

— Обращайтесь, если потребуется мужская сила, — сказал дядя Эльдар. — Кран починить или гардину повесить.

— Непременно позвоним! — загадочно улыбнулась бабушка.

Мама смутилась:

— У вас своих проблем хватает. Зачем еще и наши?

— Найду время, — ответил папа Нелли. — Отчего хорошим людям не помочь…

А вскоре у меня появился и братик, и долгожданная сестричка. Правда, сестренка вошла в мою жизнь чуть раньше: когда мама вышла замуж за дядю Эльдара. Нелли переехала к нам. А о будущем братике мама сообщила нам с Нелли в январе:

— Назовем его Иваном, — ласково сообщила она.

Я с недоумением посмотрела на Нелли:

— А откуда они взяли золотое зернышко зимой? Капуста ведь не растет под снегом.

— Не знаю, — пожала плечами та. — Может, сохранили с прошлого лета.