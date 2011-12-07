Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане поймали захватчика части берега Камы

У жителя республики изъяли 20 единиц незаконных орудий.

В Чистопольском районе Татарстана установили факт самовольного захвата берега Камы по итогам рейда на реке. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РТ по биоресурсам.

Татарстанец возвел постройку на берегу Камы, в которой обнаружили более 20 незаконных орудий для ловли рыбы. Права собственности на имущество у владельца здания отсутствуют, поэтому постройку со всем содержимым конфисковали.

По факту незаконного захвата акватории Камы начато административное расследование.

КВ
Лента новостей