В Татарстане поймали захватчика части берега Камы

В Чистопольском районе Татарстана установили факт самовольного захвата берега Камы по итогам рейда на реке. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РТ по биоресурсам.

Татарстанец возвел постройку на берегу Камы, в которой обнаружили более 20 незаконных орудий для ловли рыбы. Права собственности на имущество у владельца здания отсутствуют, поэтому постройку со всем содержимым конфисковали.

По факту незаконного захвата акватории Камы начато административное расследование.