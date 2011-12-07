«Санта-Барбара» по-казански. В горе и в радости

«Сегодня среда?» — мама задавала этот вопрос, открывая свои воспаленные глаза, каждые 10 — 15 минут. Этой среды она ждала как никогда, ведь именно в этот день должна была приехать домой ее средненькая, Рушана, которая уехала после окончания института по распределению в один из подмосковных городов.

Шел 1985 год. Старшая дочь Роза и младшая Резеда жили рядом, в Казани. Обе были замужем, и мама была за них спокойна. У Розы уже росла озорная дочка Лейсан, которая с нетерпением ждала появления братика или сестрички. Резеда ожидала первенца.

В последний раз Рушана приезжала домой на встречу Нового года. Мама тогда уже тяжело болела, но еще тихонько ходила по дому. Теперь она уже не вставала, но к приезду дочери смогла присесть, чтобы обнять любимицу. Потом все пили чай с горячими треугольниками и московскими гостинцами. Маленькая Лейсан, радуясь подаренной тетей новой игрушке, опять сидела с даваникой. Та улыбалась, видя всех своих в сборе. В долгие зимние ночи, когда боль не давала ей сомкнуть глаз, она представляла себе свадьбу Рушаны. И понимала, что может не дождаться этого торжества. Да и есть ли у нее кто-то на примете… Об этом скромная и тихая Рушана никогда не рассказывала домашним.

После чаепития все разбрелись по дому, оставив Рушану у постели матери. Дочь, держа худенькую руку мамы, тихонько рассказывала ей о своей жизни, подругах по общежитию, работе. Но мама, вглядываясь в глаза Рушаны, как будто ждала еще каких-то важных слов. Когда в комнату заглянул отец, Рушана попросила его присесть рядом.

— Эни, эти, — начала она взволнованно. — Я встречаюсь с парнем, он очень хороший, мы работаем вместе, и если вы разрешите — в следующий раз приедем вместе. Только он русский, зовут Олег.

Мама смогла только кивнуть и тихонько сжать руку дочери, а отец твердо подытожил:

— Нам все равно, кто он по паспорту, был бы человек надежный. Привози — разберемся.

Обратный билет в Москву был куплен на 9 марта, но 8-го вечером мамы не стало.

Утро похорон выдалось хмурым и метельным. Когда траурный кортеж отъехал от дома, по обычаю женщины вернулись в дом, чтобы прочесть последнюю молитву по усопшей и прибраться. Резеду на похороны не взяли, ехать нужно было в деревню на родину родителей, а погода и состояние младшей не позволяли ей проводить маму в последний путь. Чтобы не томиться дома и быть хоть чем-то полезной, она вызвалась сходить в магазин, чтобы подкупить продуктов для обеда.

В воротах дома стоял незнакомый парень.

— А Рушана дома? — спросил он.

— Нет, все уехали в деревню, — ответила Резеда.

— А когда она будет? — парень с тревогой ждал ответа.

— Наверное, часам к трем.

— Тогда я приду позже, — сказал молодой человек.

Резеду осенила догадка:

— Извините, а вы не Олег?

— Олег, — обрадованно подтвердил он.

— Я сестра Рушаны Резеда, — быстро сказала она и слегка смутилась своей одышке и неуклюжести. — Вас проводить домой или поможете мне сходить за продуктами?

— Лучше в магазин, — Олег облегченно вздохнул — теперь в этом чужом городе у него, кроме Рушаны, появился еще один знакомый человек.

Когда Рушана вместе со всей родней вернулась с кладбища, замерзшая и опустошенная от горя, казалось, совсем не удивилась, увидев Олега.

А он, немного освоившись в кругу родственников Рушаны, негромко рассказал невероятную историю своего приезда в Казань.

Поздним вечером в его комнату постучала мама. Она растерянно протянула ему бланк телеграммы со словами: «Не встречай. Умерла мама. Приеду позже. Рушана».

Быстро посоветовавшись с мужем, мама вручила ему все имевшиеся в доме деньги. Родители проводили сына в ночь со словами: «Езжай, в этот час ты должен быть с ней».

Они не знали, что у Олега нет казанского адреса любимой…

Олег поймал такси и рванул на вокзал. Электричка привезла его в Москву уже в полночь. На Казанском вокзале он едва уговорил проводницу проходящего поезда пустить его хотя бы в тамбур вагона. Телеграмма и умоляющий взгляд юноши сделали свое дело. Бессонной ночью в поезде он разработал план поиска Рушаны. Спрыгнув налегке с подножки вагона, побежал на площадь и успел занять первое такси.

— На Главпочтамт, — сказал он таксисту.

Милая девушка в окошке, взяв из рук Олега полученную им телеграмму, через пару минут принесла ему на листочке адрес почтового отделения, откуда была отправлена телеграмма.

— Это на улице Гагарина, — протянул он листок поджидавшему его таксисту.

Немолодой мужчина за рулем «Волги» с шашечками, услышав в двух словах историю Олега, решил не бросать паренька в незнакомом ему городе. Он лихо довез его по почти пустым улицам города до 39-го почтового отделения.

Здесь из окошка на него строго смотрела женщина за 50.

— Помогите мне, пожалуйста, найти адрес отправителя, — Олег с надеждой передал ей телеграмму.

Через 5 минут она вынесла ему бланк телеграммы, где адрес был вписан в нижнем правом углу.

Олег вручил телеграмму с обратным адресом таксисту.

Середина 80-х: навигаторы, мобильные приложения, смартфоны — все это придет в нашу страну через много лет.

А тогда название улицы в пригороде ничего не говорило таксисту, который, как оказалось, уже четверть века крутил баранку. Они кружили по городу, спрашивая о ней у немногочисленных прохожих. И тогда Олег вспомнил, как однажды в разговоре Рушана сказала ему шутя:

— Я в Казани в самом криминальном районе живу. Смотри, если ты меня ненароком обидишь — «жилковские» тебе не простят.

— Друг, — обратился он к таксисту — а есть в Казани такое место, которое называется Жилка? — неуверенно спросил он.

— «Жилка»? — переспросил таксист. — Что же ты сразу не сказал?

Через 20 минут Олег пожимал крепкую руку таксиста, который привез его к первому дому разыскиваемой ими улицы. Пожелав друг другу удачи, они попрощались.

Свадьба Олега и Рушаны была в конце июня. Из Казани в Загорск поехали папа и семья Резеды с двухмесячной дочкой. В день свадьбы Рушаны в Казани выписывали из роддома Розу, маленькая Лейсан со своим папой впервые познакомились с крошечной девочкой Миляушой.

А через год у молодоженов родилась дочь Настенька.

Каждый год Соловьевы приезжают в Казань, навещают могилы уже обоих родителей. Олег выучил много татарских слов, полюбил татарскую кухню. У них дома в названном по-новому городе Сергиев Посад по выходным часто пекутся ароматные эчпочмаки, вкуснейшая губадия… В этом году на родину татарской бабушки Рушаны возьмут и близнецов — Таисию и Вадима.

Жизнь продолжается…

Рафия САДЫКОВА