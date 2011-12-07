«Санта-Барбара» по-казански. Предатель

— Ну куда же ты, балбесина? — несмотря на строгий тон, Даша улыбалась. Как это часто бывало во время прогулки, ее собака Белка увлеклась бегом и умчалась далеко вперед.

Даша остановилась и огляделась по сторонам. Несмотря на испортившуюся в октябре погоду, окружающий пейзаж ее откровенно радовал. Утренний парк пах свежестью и опавшими, но еще не прелыми листьями.

Глубоко вздохнув и потянувшись, девушка вновь улыбнулась своим ощущениям. Пробежка с питомцем пары километров не только не утомила, а придала сил. Хотелось жить, творить… Еще полгода назад Даша и представить себе такого не могла. А всего-то и нужно было — побороть свою лень да бросить курить. Неожиданно для себя она поняла, что раньше не чувствовала и половины окружающих ее запахов.

Тем временем вернулась Белка, неся что-то в зубах.

— Что там у тебя? — строго спросила девушка собаку. Та послушно отдала резиновую игрушку, сделанную в виде кости.

— Извините, но это наше, — к Даше и Белке подошел приятный мужчина в компании маленькой таксы.

— Да, простите, — девушка протянула игрушку.

— Меня Егор зовут, а это Буся, — сообщил мужчина, доброжелательно улыбаясь. Такса на это весело тявкнула.

Даша слегка насторожилась. Хотя Белка была весьма благовоспитанной собакой и не задиралась ни к людям, ни к другим псам, но мелкие животные вызывали в ней временами охотничьи инстинкты, а такса вполне соответствовала такой характеристике по своим размерам. Но такса, как известно, себя в обиду не даст — серьезная порода.

Потому девушка немного забеспокоилась, когда Буся подошла к Белке. Но собаки, обнюхав друг друга, вели себя вполне дружелюбно.

— Это у вас лайка, да? — продолжал общительный Егор. — Трудно, наверное, такую собаку в городе держать?

— Немного, — призналась девушка.

Белка тем временем настороженно посмотрела на мужчину и села рядом с ногой Даши. Она не лаяла, но всем своим видом выражала, что неожиданная встреча затянулась.

— Извините, нам пора, — сказала она.

— Конечно, всего доброго, — кивнул мужчина, а потом повернулся к Белке. — Молодец, хозяйку в обиду не даешь.

После чего зашагал вместе с Бусей в сторону выхода из парка.

Белка появилась в квартире Даши благодаря мужу Диме. Едва они решились на покупку собственного жилья, как благоверный сообщил, что хочет купить охотничью лайку. Девушка была в ужасе. По натуре кошатница, она и представить себе не могла, что в городской квартире можно держать такое крупное животное.

— Гулять с ней будешь сам, — уверенно заявила она супругу, когда поняла, что переубедить его не удастся.

Первые месяцы соседства с Белкой показались Даше сущим адом. Щенок грыз все, что встречалось на пути, а выйти из дома стало невозможно без предварительной чистки одежды от шерсти. К тому же собака, несущая в себе гены предков-охотников, требовала много времени проводить на свежем воздухе.

Впрочем, Дима исправно гулял с любимицей, а отучить Белку от привычки грызть обувь со временем удалось. Но, как оказалось, не насовсем.

Однажды вечером к Даше заглянула подруга Таня. Девушки попивали чай на кухне, обсуждая последние новости, когда к ним подошла Белка, гордо неся в зубах изгрызенную туфельку Тани.

— Ой, — только и проронила девушка.

— Белка, ты чего натворила?! — ругала собаку Даша, отнимая у нее туфлю, которую уже и назвать-то так было нельзя. — Прости, я тебе возмещу. Что с ней такое, сто лет не проказничала.

Белка осталась недовольной. Внимательно посмотрев на девушек, она гордо удалилась в соседнюю комнату.

— Бывает, — философски заметила Таня. — Не надо мне ничего возмещать. Только поищи мне чего-нибудь до дома дойти.

В тот вечер Даша очень переживала из-за этого досадного инцидента. Мужу решила ничего не говорить про демарш Белки.

В другой раз они с Таней оказались в кафе. Девушки общались обо всем и ни о чем, когда Даша заметила, что уголок сумки подруги носит характерный след собачьего прикуса.

— Это где так твоя сумочка пострадала? — спросила она.

— Правда? — сделала удивленное лицо Таня. — Дверцей машины, наверное, прищемила.

Даша заметила странную реакцию подруги. В сердце закрались сомнения. Когда Таня удалилась в туалет, Даша осмотрела ее пальто. На подоле осталась собачья шерсть знакомого окраса…

Она ничего не сказала бывшей подруге. А сразу ставший бывшим муж даже не стал ничего отрицать.

— Давно нужно было тебе все рассказать, — устало сказал он, собирая вещи.

А когда подошел к выходу, рядом с ним оказалась Белка.

— Предательница, — бросил Дима собаке и закрыл за собой дверь. А Белка так и осталась сидеть перед ней.

Так Даша и Белка остались вдвоем. Девушка никому не отдала собаку, хотя ей было очень трудно изменить свои привычки и проводить с ней достаточно времени, особенно напрягали ранние подъемы по утрам. А у Белки неожиданно изменился характер. Она души не чаяла в хозяйке, зато очень неохотно контактировала с другими людьми.

В то утро они вышли на прогулку раньше обычного. Осеннее солнце еще только выглядывало из-за горизонта, когда Даша и Белка бежали по парку. Несмотря на холод, девушка чувствовала себя прекрасно. Собака привычно убежала вперед, но ее хозяйку это совсем не беспокоило — в такую рань в парке никого не бывает.

Остановившись у раскидистого дерева, она стала восстанавливать дыхание, когда из глаз вдруг посыпались искры. Дальше в голове все смешалось. Даша чувствовала, как ее волокут куда-то, потом услышала треск рвущейся ткани, лай Белки, ее же пронзительный визг. В тот же момент к знакомому лаю присоединился еще один.

Когда Даша сумела сфокусировать взгляд, она увидела мужчину и вдруг вспомнила его имя — Егор. Рядом лежал незнакомец со стянутыми ремнем руками. Чуть поодаль лежала Белка, а рядом с ней суетилась Буся. Из бока лайки сочилась кровь.

— Я уже вызвал полицию и скорую, — тяжело дыша сообщил Егор.

— Белке тоже нужно, — прошептала девушка.

— Ветеринару знакомому уже позвонил, скоро приедет, — закончил мужчина. Тем временем он скинул с себя олимпийку и приложил к боку собаки. Белка сначала оскалилась, но потом, понюхав спасителя, лизнула его в руку.

«Ну какая же ты предательница?» — подумала Даша и улыбнулась, несмотря на боль.

— Белка, ты умничка, — сказала она вслух.