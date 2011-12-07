«Санта-Барбара» по-казански. Замуж по случаю

Кира уже два года работала официанткой в небольшом кафе. С самого утра жизнь здесь кипела. На чашку кофе забегали люди с сонными лицами. Выпив бодрящего напитка, уходили по своим делам. Ближе к обеду, в горячую пору бизнес-ланча, кафе заполняли студенты и сотрудники офисного центра, возвышавшегося через дорогу. Но больше всего Кире нравились вечерние гости. Они никуда не торопились и платили щедрые чаевые. А главное — за этими клиентами интересно было наблюдать: нежные влюбленные, шумные компании и сдержанные деловые партнеры.

Веснушчатый бармен Виктор называл вечерних гостей персонажами:

— Наблюдаешь за ними, будто фильм смотришь, — говорил он.

— Точно! — соглашалась Кира. — И кинотеатра не надо.

Между тем она любила работать по вечерам еще и потому, что именно в это время в кафе приходил он — высокий мужчина с римским профилем. Девушка давно выучила его любимые блюда: солянка, шницель и мясной пирог. Знала, что мужчина предпочитает черные рубашки. Вот только его имя было ей не известно. Приходил брюнет всегда один, усаживался за столик в дальнем углу. Неторопливо ужинал, без интереса глядя в окно. Кира подходила, чтобы унести опустевшие тарелки, и замирала, будто ждала, что он сейчас улыбнется ей и скажет что-нибудь. Но этого не случалось.

«И почему меня к нему тянет? — спрашивала сама себя Кира. — Просто клиент. Подумаешь, красавец…»

Виктор замечал ее волнение, пытался помочь советом:

— Подойди к нему, поинтересуйся, как ему наша кухня, — придумывал он очередной ход. — Или просто скажи, что тебя покорил его галстук.

— Ни за что! — отвечала Кира. — Не знакомлюсь первой.

— Ну и зря, — качал головой Виктор. — Внимание такой симпатичной девушки было бы лестно любому из нас.

— Хватит меня смущать, закроем тему!

Все по местам расставил случай. Был обычный осенний вечер, брюнет, как всегда, занял привычное место, сделал заказ. Но в этот раз он заметно нервничал и постоянно смотрел на экран смартфона, щелкал по нему пальцем. Когда раздался звонок, тут же ответил:

— Скоро буду. Бумаги готовы.

Отыскав глазами Киру, произнес:

— Рассчитайте меня побыстрее!

Заплатив по счету, незнакомец наспех накинул пальто и выбежал из кафе.

И вдруг Кира заметила, что ее избранник забыл на столике сотовый. «Вот он, шанс!» — вспыхнула мысль в ее голове. Кира подбежала к столику, схватила смартфон и бросилась за клиентом.

Она увидела, как мужчина садился в блестящую иномарку, услышала, как зашумел двигатель. Подскочила к дверце автомобиля со стороны водителя, постучала по стеклу. Оно немедленно опустилось.

— Да? Чего надо? — с досадой произнес мужчина.

— Я… Эээ, — растерялась Кира.

— Чаевых мало тебе оставил? — грубо спросил брюнет.

— Ваш сотовый… Забыли.

Мужчина глянул на дрожавшие руки Киры, резко выхватил смартфон и тут же уехал, окатив водой из лужи оказавшихся рядом пешеходов.

— Вот наглец! — внезапно разозлилась Кира. — Даже спасибо не сказал.

— Вам помочь? — обратилась она к женщине, которая растерянно разглядывала свое мокрое платье. — Воспользуйтесь санузлом в нашем кафе.

Вернувшись на рабочее место, Кира услышала голос Виктора:

— Познакомились?

— Да уж. Мерзкий он.

— Дурак он! — вдруг сказал Виктор. — На такой девушке сразу жениться надо: красивая, умная, добрая.

Внутри Киры всколыхнулась волна то ли негодования, то ли досады:

— А вот и женись! Чего тянуть?

— И женюсь! — уверенно тряхнул головой Виктор. — Делаю тебе официальное предложение.

— Принимаю, — заносчиво ответила Кира. — Завтра у нас выходной — идем в загс.

Сказано — сделано. На следующий день заявление было подано.

— Пора знакомиться с родителями! — заявил Виктор.

— Конечно, давай! — пожала плечами Кира.

Мама Виктора оказалась милой, приятной в общении женщиной. Она суетилась, угощала блинчиками:

— Почему ты мне ничего не рассказывал о невесте? — изумлялась она. — Думала, все о тебе знаю.

Кира краснела до кончиков волос.

— Работаем вместе. Поняли, что это судьба, — спокойно ответил Виктор.

Родители Киры внезапному появлению жениха были удивлены не меньше. Однако искренне радовались за дочь:

— Видно, что парень хороший. Такой не обидит, все для семьи сделает.

Теперь Виктор и Кира виделись каждый день независимо от рабочей смены. Если не в кафе, то на свидании. Молодой человек не приходил на встречу без подарка: то букет цветов вручит, то коробку конфет.

— Гостей на свадьбу приглашать не будем. Ни к чему, — рассуждал Виктор. — Распишемся спокойно. А потом просто посидим с родными в нашем кафе. С начальством я уже договорился. Расходы на мне.

В один из нерабочих дней Виктор повел Киру за кольцами. Выбрал из белого золота. На кольце девушки красовался миниатюрный бриллиант.

«Что же это? — переживала Кира. — Поиграли и хватит». Но не сопротивлялась происходившему. Лишь все больше привыкала к Виктору. Особенно запомнился тот день, когда она приболела и не смогла выйти на работу. Виктор заявился к ней домой с двумя пакетами. В одном были фрукты, в другом банка с еще теплым куриным бульоном.

— Поправляйся скорее, — сказал он. — Если какие лекарства нужны, принесу.

До свадьбы оставалась неделя. Кира и Виктор были на работе. Молодой человек затеял серьезный разговор:

— В твоей власти сделать меня счастливым. Ведь ты мне глубоко небезразлична. Но я не хочу, чтобы пожалела о совершенном поступке. Я приму любое твое решение.

Кира задумалась. Вдруг входная дверь отворилась, и вошел он — брюнет в черной рубашке. Сделав обычный заказ, сел за столик. Кира настороженно следила за мужчиной, а Виктор с волнением смотрел на нее. Мужчина поглядывал на Киру, когда она ставила перед ним тарелки. Потом Кира принесла гостю счет, он ухмыльнулся и произнес:

— Я тебя отблагодарить должен. Телефон вернула, молодец. Предлагаю поехать ко мне на бокал бренди… Что скажешь?

Кира замерла, затем вспыхнула и тихо, но уверенно произнесла:

— Никуда я с вами не поеду. Мне ваших благодарностей не нужно!

И развернувшись, быстрым шагом подошла к барной стойке. Горячо поцеловав Виктора, шепнула ему на ухо:

— Ничего отменять не будем, Витя. Я и платье уже купила. Очень красивое…

Глаза молодого человека засветились от счастья, а брюнет, оставив деньги на столе, молча покинул кафе.