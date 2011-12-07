«Санта-Барбара» по-казански. Напрасная встреча

Альбина с извинениями убежала с юбилея лучшей подруги, абсолютно об этом не жалея. В ее душе порхали бабочки. Сегодня все наконец-то вернется на круги своя, радовалась она: дети помирятся и сын станет прежним — веселым, разговорчивым, напевающим на кухне свои любимые песни.

Матери, у кого возрастной холостой сын, меня поймут и не осудят, размышляла она в автобусе. Год назад на 8 Марта Руслан сделал ей царский подарок — объявил, что они с Камилей женятся. Дату свадьбы уже выбрали — 10 сентября: в этот день у невесты день рождения. Альбина ликовала! Наконец-то она избавится от постоянной тревоги за личную жизнь своего единственного мальчика. А у него появится нормальная, а не пойми какая семья.

Но! Незадолго до свадьбы сын вдруг вернулся от Камили с туго набитым рюкзаком, из которого торчал плед. Его Альбина дала сыну, когда тот ушел жить к подруге на выходные и праздники.

— Не причитай, мать, — поймал он встревоженный взгляд Альбины. — Свадьбы не будет. Мы поняли, что не готовы к семейной жизни. И решили пока пожить отдельно.

Ничего себе не готовы! Жениху давно за 30, невесте скоро 28. Да в ее годы Альбина уже водила сына во второй класс. Три года живут вместе — и вот на тебе.

— Помиритесь! — приободрила мать сына. — Сколько раз разбегались, а потом снова сходились.

Но пара не помирилась ни через месяц, ни через год. Сын ходил понурый, маялся от одиночества. После работы поужинает, посидит в телефоне и не знает, чем заняться. Альбина загрузила парня домашней работой. Он переклеил обои в прихожей, перебрал в кладовке старые вещи и выставил их на продажу в интернете. Весной, на зависть соседям по даче, вскопал огород. Но потом снова пригорюнился.

Материнское сердце сжималось, когда она, украдкой заглянув через плечо сына, видела, что он подолгу смотрит на фото Камили. Руслан пытался уйти к разведенной однокласснице, но тоже не сложилось. Его знакомили с дочкой подруги, однако студентка его не заценила, как говорит молодежь.

Его нужно непременно помирить с Камилей, решила мать. Она приставала к нему с просьбой дать ее телефон. Убеждала, если самому трудно сделать первый шаг, то могут помочь родные или друзья. Сын взрывался: «Не смей даже думать об этом! Разбитую чашку не склеишь!»

Наверное, сын чем-то сильно обидел Камилю, решила Альбина. Природа с детства наделила ее богатой фантазией. Она представляла себе: а вдруг ее несостоявшаяся невестка осталась беременной и уже родила? Альбина давно бабушка, но даже не знает об этом. А если Камиля прокляла сына и из-за этого у него теперь ничего не складывается? Нужно срочно найти ее. Но как? О Камиле Альбина знала только, что у нее редкая фамилия и она преподает в художественной школе. Но в какой? Их в Казани больше десятка.

Мать разработала план и придумала себе легенду. Стала обзванивать все «художки» и спрашивать, не работает ли у них такой-то молодой талантливый педагог. Говорила, что она мать подающего надежды в рисовании сына-подростка и хочет учить у нее своего ребенка. Камилю авантюристка нашла в седьмой по счету школе. Секретарша ответила, что пригласить к телефону педагога не может: у нее урок. Но предложила Альбине оставить свой телефон. Как мать ждала того звонка! День, три, неделю…

И вдруг: «Здравствуйте, мне передали, что разыскиваете меня. Кто вы?» Альбину захлестнули эмоции: «Камиля, девочка моя, это мама Руслана! Как хорошо, что ты позвонила». В трубке замолчали, потом сухо спросили: «Да, и что случилось?» Альбина принялась уверять девушку, что сыну сейчас очень плохо. Поэтому непременно надо увидеться и обсудить, как Руслану помочь. Камиля снова помолчала. А потом назначила встречу в своей художественной школе…

Спеша на нее, Альбина живо представляла, как они с этой девочкой бросятся друг другу в объятия и, конечно, разрыдаются. А потом будут думать, как склеить ту самую разбитую чашку их несостоявшейся семьи. Она непременно расскажет Камиле, как тяжело болел Руслан в детстве и как в 15 лет у соседа по даче выпил полстакана разбавленного спирта и едва не погиб…

Вахтер объяснил Альбине, где нужный кабинет. Вот она стучится в дверь и слышит, как бьется ее сердце.

— А-а, это вы, — устало и тускло произнесла бывшая избранница сына, даже не поднявшись ей навстречу. Как сидела за компьютером, так и сидела. — Как вы меня напугали! Я думала, с Русланом что-то случилось по моей вине.

Альбина от такого приема оторопела. А еще от внешности Камили. «Разве можно в таком виде приходить к детям?!» — невольно промелькнула мысль. Фасон блузки — одно плечо обнажено, на груди слишком глубокий вырез. Юбочка едва прикрывает колени. На голове пышная спиральная «химия». «Она в поиске. Тоже никого еще себе не нашла», — подсказал внутренний голос.

— Вы не будете возражать, если я продолжу писать отчет? — сухо осведомилась Камиля. — Конец рабочей недели. Я очень устала и хочу домой.

«Зачем пришла сюда? — заныл внутренний голос. — Зря ее искала…»

— Руслан обидел тебя и ты прокляла его? — выдохнула Альбина. — Прости его, девочка!

— Что вы такое говорите? — тряхнула кудряшками собеседница. — Мы абсолютно цивилизованно с вашим сыном расстались. Теперь иногда посылаем друг другу картинки с утренними приветами и спрашиваем: «Как дела?» Ваш сын выгодно отличается от нынешних молодых людей. Он красиво ухаживает, говорит изысканные комплименты и дарит без повода цветы. Подруги до сих пор не поймут, как я могла расстаться с таким парнем. Но для меня эта история закончена. Поймите, я устала вашего милого мальчика постоянно подпинывать. Это не входит в мои планы. Извините, но вы вырастили безынициативного инфантильного мальчика.

Когда в голосе Камили зазвучали стальные педагогические нотки, Альбина почувствовала себя родительницей, которую отчитывают на школьном собрании за плохое поведение ребенка. Из монолога Камили она узнала, что Руслан никогда ничего не предлагает, как будто ждет задания. И даже предложение пожениться исходило не от него. «Вернее, я из него это вытянула», — строго уточнила девушка.

«Зачем надо было ее искать? — укорял Альбину внутренний голос. — Руслан же не такой. Она никогда не любила и не полюбит сына. Он это чувствовал…»

Дома на кухонном столе ее ждала записка с тремя восклицательными знаками: «Мама, не волнуйся, твой сын убежал на перспективное свидание!!!»

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА