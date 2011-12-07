«Санта-Барбара» по-казански. Непослушная дочь

Все в юности мечтают о любви. Большой и красивой. Раечка — тоже. Она сидела с подружками у крылечка своего деревенского дома и мечтала:

— Он будет добрый, сильный и красивый.

Девчонки разноцветной стайкой окружили Раечку и наперебой заверещали:

— Конечно! Только ты ведь уже почти что засватана! Твой ати спит и видит, чтобы ты вышла за Рамиля, сына его друга.

— Да ну, — отмахнулась девушка. — Кто в наше время сватает, не спрашивая молодых?

Девушки ушли далеко в своих мечтах, даже фасоны свадебных платьев принялись обсуждать. А вскоре студентку Раечку пригласили на свадебный туй. На таком торжестве она была впервые. Восхищалась невестой, участвовала во всех свадебных обрядах, кружилась в танце и громко кричала «Горько!». И вдруг замерла: на нее в упор с нескрываемым восхищением смотрел взрослый мужчина.

— Артур, — представился он.

— Рая, — ответила девушка. — А что вы на меня так смотрите?

— Любуюсь, — выдохнул он и предложил потанцевать.

С того дня Раечку как подменили. Все ее мысли теперь были об одном: когда позвонит Артур? Взрослый, уверенный в себе, старше ее на целых 10 лет, солидный и обеспеченный, он вскружил девчонке голову с первой встречи. Все свои летние каникулы Раечка бегала к нему на свидания. Родители стали спрашивать, где это она по вечерам пропадает.

— Уж не влюбилась ли ты, кызым?

Девушка их ошеломила:

— Ани, ати, мне Артур сделал предложение, я выхожу замуж!

Мама застыла в ужасе, а папа резко отрубил:

— Нет! Тебе всего 19. Замуж она захотела! Ему же 30 лет. Был женат. Не отдам за него! У тебя есть Рамиль.

Раечка заволновалась:

— Старше — да! Ну и что? Артур хороший, меня очень любит. А что женат был… ну ошибся. Я все равно за него выйду!

Тогда отец приказал жене закрыть дочь в доме и никуда не пускать. Но Раечку эти запреты особо не расстраивали. Как только домашние укладывались спать, она выпрыгивала из своего окна прямо в объятия любимого. Артур уверял девушку, мол, все будет хорошо. Он уже купил ей свадебное платье и кольца. Деревенские Ромео и Джульетта потихоньку подали в сельсовет заявление, благо родители Раечки не догадались забрать у дочки паспорт. В итоге одним ясным летним утром Раечка выпорхнула из окошка и стала женой Артура. После бракосочетания молодые муж и жена пришли с повинной к ее родителям. Но отец не пустил их на порог.

— Нет у меня дочери! И тебе, мать, запрещаю общаться с непокорной, — в сердцах кричал он.

Раечка всплакнула, но пережила разрыв с родителями. Ведь она была так счастлива! Муж строг, но заботлив. Ревнив, но справедлив. Значит, очень ее любит. Институт заканчивала на сносях, родила мужу сына Булатика. Подружки тоже повыскакивали замуж, разъехались кто куда, и на время они потеряли друг друга из виду.

Встретились на пятилетнем юбилее институтского выпуска. Однокурсницы охнули: Раечку было трудно узнать. Вместо милой хохотушки с очаровательными ямочками на щеках они увидели уставшую женщину с грустными глазами.

— Что с тобой, не болеешь? — спрашивали Раечку бывшие однокурсницы. — Ты куда пропала? С трудом нашли тебя, не знали, придешь ли на встречу.

Помолчав, Раечка начала рассказывать:

— Не сложилось у меня с Артуром. Вначале все было замечательно. Но потом, когда он с головой ушел в бизнес, стал совсем другим: жестким, холодным и равнодушным, на сына вообще внимания не обращал. Мол, забери ребенка, путается тут под ногами. А главное, начал пить. Только охота его увлекала, часто с партнерами по бизнесу уезжал на выходные, прихватив ружье. Однажды вернулся домой сильно не в духе, потребовал выпивки. А когда я отказала, сказав, что в последнее время он стал много пить, направил на меня карабин. «Быстро, я сказал, женщина, подала мне и ушла! Твое место в моем доме десятое», — кричал он.

Я схватила сына и в чем была выбежала на улицу. Куда идти? За то время, пока мы жили с Артуром, родители так и не смирились с моим выбором. Ати не простил и не общался. Даже внука ни разу не видел. Только мама тайком от папы навещала. Приютила соседка, которая подсказала адрес кризисного центра помощи женщинам в трудной ситуации. Нас с Булатиком там приняли и очень помогли. Со мной работали психологи. Помогли ребенку получить путевку в детский сад. На бракоразводный процесс пригласили юриста. Столько тепла и участия в этих людях! Я им очень благодарна. Теперь — тоже член этой команды, помогаю другим женщинам.

— А что родители? — спросили подружки.

— Все по-прежнему. Как будто меня нет. С мамой мы иногда тайком встречаемся. Она всегда передает гостинцы Булату. А ати переубедить невозможно — крутой нрав. Говорит, не послушалась меня, пусть теперь сама расхлебывает.

Подружки утешали Раечку, уверяя, что она еще встретит свою судьбу. Ну да, обожглась в первом браке. Но ведь у всех есть право на ошибку.

С торжества Раечка ушла незаметно. Шла по коридору и вспоминала недавние разговоры, однокурсниц, лица преподавателей… Задумалась и случайно задела сумкой мужчину.

— Ой, извините, я нечаянно, — смутилась она.

Мужчина обернулся и застыл на месте:

— Раечка, это ты?

Девушка не поверила своим глазам:

— Рамиль… А ты что тут делаешь?

— Я здесь преподаю. Защитился, веду курс лекций у старшекурсников. Может, посидим в скверике? Я ведь о тебе ничего не знаю с тех пор, как ты скоропалительно выскочила замуж.

— Да, — усмехнулась Раечка. — Глупая была, молодая, наивная.

Два часа пролетели как один миг. Они не могли наговориться. Тот ли это застенчивый молчун Рамиль, которого Раечка дразнила в детстве за неуклюжесть? Он стал совсем другим! Сдержанно, но с видимым удовольствием рассказывал о своей работе, о том, как защищался в Москве, какую интересную научную работу ведет. Но о своей семье — ни слова. Да и Раечку, видно, боялся обидеть расспросами. Только обжигал взглядом черных внимательных глаз.

— Рамиль, ну, а как семья, дети? Сколько их у тебя?

Этого вопроса он как бы не заметил, предложив в ответ проводить Раечку.

***

Однажды вечером в родительский дом Раечки постучали.

— Кто еще там, на ночь глядя? — недовольно пробурчал отец.

А открыв дверь, обомлел. Перед ним стояла его дочь с внуком и Рамиль с отцом.

— Принимай, друг, родственников, — весело сказал друг Абдулла абы. — Свадьбу-то где играть будем?