«Санта-Барбара» по-казански. Три желания

«Всем добрейшего утра», - подписала Люба снимок с потрясающим рассветом, прежде чем выложить его в соцсети.

Психолог посоветовал ей вести страничку и выкладывать туда яркие впечатления. По его мнению, это должно было помочь женщине более полно ощущать проживаемые моменты. Поначалу ее смущала такая метода - не привыкла она выставлять свою жизнь напоказ. Но постепенно втянулась и даже вошла во вкус.

Впрочем, лайков к фотографии не последовало - все ее подписчики еще спали. Люба решила пройтись по лесу в поисках грибов, а жаркое лето не слишком располагало к прогулкам во время полуденного зноя.

Решение было принято спонтанно. Вечером Люба вдруг поняла, что очень хочет жареных грибочков. В их семье к тихой охоте относились с пиететом. Только вот женщина к грибам относилась спокойно - накормишь домочадцев, закатаешь банки с соленьями для близких на зиму, вот уже и не осталось ничего. А тут вдруг страсть как захотела.

Ранним утром, оставив машину в тени у опушки, Люба направилась в глубину лесочка. Водить она стала недавно, уже после развода, вынудив мужа оставить ей старенькую «Ниву». В автошколе еще удивлялись женщине хорошо за пятьдесят, которая решила получить права прямо перед пенсией. А Люба и не думала сомневаться. Все-таки ни от кого не зависеть в свободе передвижений - бесценно в любом возрасте.

Грибов в этом году было мало. Жара сыграла свою роль, дожди проливались местами и редко. Обильная утренняя роса моментально высыхала, почти не давая грибникам шансов на добычу. Если не позавчерашний дождик, Люба не решилась бы на поход с ведерком и ножиком. Отправляясь по любимым грибным местам, она была уверена - уж для себя-то на жареху непременно наберет.

Женщина улыбнулась, фотографируя небольшой крепенький боровичок. Такая удача! Как же все-таки приятно - хотеть чего-то и для себя получать.

Два года назад женщина разошлась с мужем. Для всех родных это стало событием неожиданным, если не сказать шокирующим. Прожили больше тридцати лет вместе, а тут - бац и привет!

Жизнь Любы не располагала к капризам. Замуж она вышла в девятнадцать, в двадцать один была уже мамой мальчиков-погодков. Времена тогда были непростые - с началом девяностых в нашей стране многие остались без работы. Любе повезло чуть больше, своего места сборщика на заводе радиоприборов она не потеряла. Чего нельзя сказать о муже Диме, который несколько лет вынужден был перебиваться случайными заработками.

А на заводе скоро стали задерживать зарплату. Деньги выдавали редко и по частям. Однажды, перед Новым годом, Люба получила квиток, где от руки была вписана сумма в триста рублей - меньше десятой части того, что ей задолжали в течение года. Тогда она, замирая от собственной отчаянной смелости, приписала в конце еще один ноль. И к своему несказанному удивлению получила всю сумму…

Люба до сих пор покупала одежду в секонд-хэндах. Старалась выбрать с биркой или почти новое. Зато такого ни у кого нет. Двадцать лет назад она перешивала чужую одежду, достававшуюся от близких. И для себя, и для детей, и для мужа. Привычка держать в руках иголку осталась.

Кому за столом достается самый непрезентабельный кусок? Правильно, маме. Конечно, в первую очередь нужно накормить детей и мужа. Люба до сих пор привыкла завтракать исключительно овсянкой на воде. Между прочим, это даже очень полезно. Но был случай, когда она оказалась в больнице с катастрофически низким содержанием гемоглобина. Врачи тогда объяснили, что виной всему именно скудный рацион.

Люба и сама не заметила, как разучилась чего-то хотеть. Она не грезила об отпуске на югах, не засматривалась на красивые платья на распродажах и даже не облизывалась на пирожные в магазинах. Все сыты, обуты - и слава богу. А деньги - они не лишние, скоро младшего в школу собирать, а еще он на футбол хочет записаться, бутсы денег стоят.

Как-то раз Любу сильно обидела подвыпившая подруга.

- Ну а что, ты же ничего не добилась, ни на кого не выучилась даже, - сказала та.

- Зато детей вырастила и с мужем все хорошо, - возразила Люба.

Но с мужем все оказалось не так уж и хорошо. К своему разочарованию, женщина узнала, что тот давно не просто так задерживается якобы на работе. Даже видела его на улице с крашеной блондинкой.

- Да все так живут, тебе от этого хуже? - возмущался Дима на ее расспросы. - Меня дома все устраивает, чего скандалы-то устраивать?

Но разделение благ и обязанностей между ней и любовницей напоминало Любе сказку про вершки и корешки. Она хранила домашний очаг, занималась детьми и хозяйством, а Дима возил другую женщину на курорты, водил в рестораны и баловал подарками. Хотя жене всегда пенял за лишнюю копейку…

Любу сильно это подкосило. На какое-то время ее накрыла депрессия. Было так худо, что она даже обратилась к психологу. И тот посоветовал ей получать как можно больше новых впечатлений, не связанных с бывшим супругом. А еще - учиться хотеть чего-то для себя и не стесняться просить этого у близких.

С впечатлениями все было очень даже неплохо. Люба стала ходить на танцы, часто ездила на оставшуюся от родителей старенькую дачку, больше времени проводила с подругами. С удивлением поняла, что совсем не знает родную Казань, в которой прожила почти всю жизнь. А вот требовать внимания и помощи у близких у нее не слишком получалось.

«Ты где? Мы приехали, а тебя дома нет», - прочитала она сообщение от сына.

Тогда Люба вспомнила, что сегодня у нее день рождения. Как-то вылетело из головы, не привыкла она праздновать это событие после того, как выросшие дети покинули отчий дом.

«Ничего, подождут», - решила она.

Выходя из леса, женщина увидела у своей машины целую делегацию: сыновей, их жен, внуков. В руках они держали большой букет. Рядом уже был разложен стол, неподалеку дымился мангал.

- Мы по фотке в соцсетях поняли, где ты, - признался старший сын. - Решили, что раз так, то на природе отпразднуем.

- Да не надо было, - всплеснула руками Люба. Но ей было приятно.

Совсем скоро они сидели за импровизированным столом.

- Ну что, мамуль, признавайся, чего больше всего хочешь? - спросил ее старший сын.

- Да ничего, все у меня есть, лишь бы вы все здоровы были, - отвечала им Люба.

Потом, задумавшись на минутку, она неожиданно для себя сказала:

- А хочу на яхте прокатиться и с парашютом прыгнуть!

Все засмеялись.

- Устроим, если ты пообещаешь быть осторожной. Ты нам очень дорога, - серьезно ответил ей младший.