Казанцам напоминают о дополнительном выходном дне

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Город
14 октября 2024  10:30

Выходным днем в следующем месяце станет 4 ноября, понедельник, в честь празднования Дня народного единства, сообщает календарь Минтруда РТ.

Таким образом, первая рабочая неделя ноября будет сокращенной – с 5 по 8 число.

Однако предстоит поработать и в субботу, с 28 октября по 2 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя.

Стоит напомнить, что работа в праздничный день, 4 ноября, должна оплачиваться в двойном размере. Вместо этого работник может выбрать другой день для отдыха. Эти нормы регулируются статьей 153 Трудового кодекса РФ.

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