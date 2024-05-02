Казанцам напомнили, сколько выходных дней их ждет в предстоящую неделю

Четыре нерабочих дня ожидают казанцев в связи с празднованием Дня Победы. В календаре этот период выпадает на 9-12 мая – с четверга по воскресенье включительно.

8 мая продолжительность дня сократится на один час согласно действующему законодательству России, отраженному в Трудовом кодексе. Он же регламентирует выходной день 9 мая по всей стране, напомнили горожанам в мэрии.

Отмечается, что следующий выходной для татарстанцев выпадет на 12 июня в День России.

Согласно производственному календарю, казанцы будут отдыхать в этом году 121 день, работать – 245 дней.