Казанцам напомнили, сколько выходных дней их ждет в предстоящую неделю

news_top_970_100
Город
2 мая 2024  20:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Четыре нерабочих дня ожидают казанцев в связи с празднованием Дня Победы. В календаре этот период выпадает на 9-12 мая – с четверга по воскресенье включительно.

8 мая продолжительность дня сократится на один час согласно действующему законодательству России, отраженному в Трудовом кодексе. Он же регламентирует выходной день 9 мая по всей стране, напомнили горожанам в мэрии.

Отмечается, что следующий выходной для татарстанцев выпадет на 12 июня в День России.

Согласно производственному календарю, казанцы будут отдыхать в этом году 121 день, работать – 245 дней.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанцам напомнили, сколько выходных дней их ждет в предстоящую неделю
Больше 2 тонн зерна с татарстанских полей отправятся на госмониторинг
В Нижнекамске подросток избил прохожего и украл его электровелосипед
Победительницей Кубка Раиса РТ по бильярду стала жительница Казани
Легендарный БИЗНЕС ПРОРЫВ 3
В голосовании за благоустройство общественных пространств приняли участие 422 тысяч татарстанцев
В Казани назовут имена победителей «Студенческой весны» в Татарстане
В России предложили ввести «Карту русского»