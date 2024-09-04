Казанцам объяснили, как подключить «оплату лицом» в казанском метро

На всех станциях метро в Казани заработала оплата проезда по биометрии. Теперь пройти через турникет можно всего за пару секунд – достаточно одного взгляда. Для этого на станциях установлены 22 специальных терминала, распознать лицо пассажира они могут даже в условиях большого скопления людей.

В «Метроэлектротранс» объяснили пассажирам, как воспользоваться сервисом. Чтобы подключить биометрическую оплату необходимо подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг, затем сдать биометрические данные (лицо и голос) в Единую Биометрическую Систему. Сделать это можно в отделениях банков-партнеров или через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия». После этого необходимо скачать приложение СБПэй и подключить биометрическую оплату, выбрав счет в одном из банков-партнеров (среди них Ак Барс Банк, Альфа-Банк, ВТБ и другие).

В будущем оплачивать покупки «лицом» можно будет и в магазинах Казани – технология активно развивается.