 Казанцам показали, как будет выглядеть будущий парк «Спортивный»
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Казанцам показали, как будет выглядеть будущий парк «Спортивный»

Парк будет разделен на территории от моста Миллениум до Третьей транспортной дамбы.

Город
21 декабря 2021  14:56
Автор:
Николай Лукоянов

Жителям Казани показали, как будет выглядеть будущий парк «Спортивный». Он будет разделен на территории от моста Миллениум до Третьей транспортной дамбы, сообщила пресс-служба Программы развития общественных пространств РТ.

Провели презентацию и прогулялись с казанцами по правому берегу Казанки авторы концепции парка –архитекторы бюро «Архитектурный десант» Павел Медведев и Дарья Климова. 

Эскизный проект парка подразумевает под собой объединение природной зоны со спортивной инфраструктурой. Проект позволит сохранить уже имеющиеся деревья, а также украсить территорию новыми. На его территории планируется посадить сосны, тополя, клены, декоративные ивы и ракитники.

В новом парке, по проекту, спортом смогут заниматься люди разных возрастов и физических данных. Здесь будет сооружен спортивный пирс, которого нет еще ни на одном объекте в России. Благодаря ему можно будет проводить соревнования по триатлону и заплывы на открытой воде. 

Также вдоль дамбы появятся пятикилометровые пешеходные и велобеговые маршруты.

Уже сейчас жители Казани могут подать свои идеи для разития парка «Спортивный». Для этого нужно заполнить форму по адресу.

 

 

 

 

 

 

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