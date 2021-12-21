Казанцам показали, как будет выглядеть будущий парк «Спортивный»

Жителям Казани показали, как будет выглядеть будущий парк «Спортивный». Он будет разделен на территории от моста Миллениум до Третьей транспортной дамбы, сообщила пресс-служба Программы развития общественных пространств РТ.

Провели презентацию и прогулялись с казанцами по правому берегу Казанки авторы концепции парка –архитекторы бюро «Архитектурный десант» Павел Медведев и Дарья Климова.

Эскизный проект парка подразумевает под собой объединение природной зоны со спортивной инфраструктурой. Проект позволит сохранить уже имеющиеся деревья, а также украсить территорию новыми. На его территории планируется посадить сосны, тополя, клены, декоративные ивы и ракитники.

В новом парке, по проекту, спортом смогут заниматься люди разных возрастов и физических данных. Здесь будет сооружен спортивный пирс, которого нет еще ни на одном объекте в России. Благодаря ему можно будет проводить соревнования по триатлону и заплывы на открытой воде.

Также вдоль дамбы появятся пятикилометровые пешеходные и велобеговые маршруты.

Уже сейчас жители Казани могут подать свои идеи для разития парка «Спортивный». Для этого нужно заполнить форму по адресу.