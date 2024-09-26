Казанцам показали, как будет выглядеть площадь у нового театра Камала

Архитекторы разработали проект благоустройства прилегающей территории театра Камала в Казани, который превратит ее в многофункциональное общественное пространство. Об этом сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

Фото: © Институт развития городов Татарстана

Вместо привычной площади с фонтанами перед театром разобьют зеленый сад с прогулочными зонами и арт-объектами, вдохновленными татарской культурой и постановками театра. Специальная тропа свяжет сад с набережной, где появится открытая сцена для уличных выступлений и событий. Рядом разобьют «театральный лес» с интерактивными элементами.