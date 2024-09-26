Казанцам показали, как будет выглядеть площадь у нового театра Камала

news_top_970_100
Город
26 сентября 2024  14:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Архитекторы разработали проект благоустройства прилегающей территории театра Камала в Казани, который превратит ее в многофункциональное общественное пространство. Об этом сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

 Фото: © Институт развития городов Татарстана

Вместо привычной площади с фонтанами перед театром разобьют зеленый сад с прогулочными зонами и арт-объектами, вдохновленными татарской культурой и постановками театра. Специальная тропа свяжет сад с набережной, где появится открытая сцена для уличных выступлений и событий. Рядом разобьют «театральный лес» с интерактивными элементами.

 Фото: © Институт развития городов Татарстана

news_right_column_240_400
Новости
No pasaran, или Какие ловушки приготовить для слизней
«Путешествую из любознательности: хочу все знать!»
Какие истории хранит «Комсомолец»?
Для казанцев стартуют бесплатные курсы татарского языка
Больше 30 семей в Татарстане стали для одиноких пожилых людей приемными
Эльмира Зарипова: Деятельность частных пансионатов не регулируется законом
Бизнесмена из Балтасинского района заставили выплатить штраф за загрязнение воздуха
Казанцы пытаются спасти свои машины на пожаре на улице Гарифьянова