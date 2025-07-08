Казанцам помогут найти работу на ярмарках вакансий

В июле в Казани пройдут ярмарки вакансий и День работодателя, где жители города смогут узнать о свободных рабочих местах и получить консультации специалистов. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Расписание мероприятий:

- 9 июля – мини-ярмарка для жителей Кировского и Московского районов (ул. Гагарина, 46).

- 10 июля – ярмарка вакансий в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах (ул. Гагарина, 46).

- 16 июля – трудоустройство для Вахитовского и Приволжского районов (ул. Р. Зорге, 102).

- 23 июля – День работодателя в Советском районе (ул. Р. Зорге, 102).

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00.

