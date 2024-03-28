Казанцам предлагают сдать автопокрышки в специальный пункт приёма

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Город
28 марта 2024  19:14
Автор:
Эндже Гарафиева

К началу шиномонтажного сезона в Казани откроются пункты сбора покрышек. Вторсырьё отправят на переработку. Специализированные контейнеры появятся в каждом районе города, но о точных адресах сообщат позже.

На обычные контейнерные площадки для сбора ТКО приносить шины запрещено. Они не подлежат утилизации. Владелец должен сам позаботиться о том, куда их деть.

Гендиректор ПЖКХ Евгений Чекашов заявил, что земли для захоронения отходов уже нет. Именно поэтому необходимо отправлять сырье на переработку.  

В прошлом году благодаря этой акции удалось собрать 600 куб.м шин. «Татнефть» переработала их в резиновую крошку и использовала для покрытия детских площадок.  

Фиксированным пунктом приема покрышек будет «Точка сбора» на улице Васильченко.

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