Казанцам предлагают сдать автопокрышки в специальный пункт приёма

К началу шиномонтажного сезона в Казани откроются пункты сбора покрышек. Вторсырьё отправят на переработку. Специализированные контейнеры появятся в каждом районе города, но о точных адресах сообщат позже.

На обычные контейнерные площадки для сбора ТКО приносить шины запрещено. Они не подлежат утилизации. Владелец должен сам позаботиться о том, куда их деть.

Гендиректор ПЖКХ Евгений Чекашов заявил, что земли для захоронения отходов уже нет. Именно поэтому необходимо отправлять сырье на переработку.

В прошлом году благодаря этой акции удалось собрать 600 куб.м шин. «Татнефть» переработала их в резиновую крошку и использовала для покрытия детских площадок.

Фиксированным пунктом приема покрышек будет «Точка сбора» на улице Васильченко.